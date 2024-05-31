Трейлеры картин «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» победили на Golden Trailer Awards
Автор: Илья Кувшинов
31 мая 2024
Премия в области маркетинга кинопродукции состоялась в 23-й раз
Стали известны лауреаты 23-й премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.
Трейлер фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД за авторством отечественной компании Trailer Cola получил награду в категории «Лучший зарубежный экшн». Приза в номинации «Лучший зарубежный саундтрек» удостоился Андрей Солодовников за музыку в тизере кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ИГРА.
Помимо этого, премия также отметила ролик «Любимые фильмы» компании «Триколор» в категории «Лучший зарубежный ТВ-спот».
Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
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