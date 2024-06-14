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Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда кино

Автор: БК

14 июня 2024

Ранее эту должность занимал Владимир Толстой

Правительство изменило состав совета Фонда кино. Должность председателя досталась вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ранее эту позицию занимал бывший советник президента по культуре Владимир Толстой.

Помимо этого, из состава совета были исключены председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и режиссер Владимир Хотиненко.

В числе новых членов совета – генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, президент Ассоциации организаций индустрии анимационного кино и продюсер Илья Попов, а также режиссер Сергей Урсуляк.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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