Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора 1-2-3 Production
Автор: БК
15 апреля 2024
Ожидается, что он займется развитием собственных проектов и направлений
Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора 1-2-3 Production. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ожидается, что он займется развитием собственных проектов и направлений.
Голомовзюк является одним из сооснователей 1-2-3 Production. Он проработал в «Газпром-Медиа Холдинге» 13 лет, занимая различные ведущие должности на телеканалах ТНТ и ТВ-3, а также возглавлял саму компанию с 2019 года.
При нем 1-2-3 Production вошел в лидеры кинопроизводства, проекты компании получили ряд российских и международных наград на премиях и фестивалях.
Фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения
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