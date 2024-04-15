Ожидается, что он займется развитием собственных проектов и направлений

Иван Голомовзюк покидает должность генерального директора 1-2-3 Production. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что он займется развитием собственных проектов и направлений.

Голомовзюк является одним из сооснователей 1-2-3 Production. Он проработал в «Газпром-Медиа Холдинге» 13 лет, занимая различные ведущие должности на телеканалах ТНТ и ТВ-3, а также возглавлял саму компанию с 2019 года.

При нем 1-2-3 Production вошел в лидеры кинопроизводства, проекты компании получили ряд российских и международных наград на премиях и фестивалях.

Фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения