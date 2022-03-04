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Компания Google остановила продажу рекламы в России

Автор: Виолетта Палий

4 марта 2022

Ранее монетизация была прекращена на YouTube

Google приостановила продажу онлайн-рекламы в России. «Ситуация быстро меняется, и мы будем продолжать делиться последней информацией по мере необходимости», — отмечено в заявлении компании.

27 февраля компания Google запретила размещение рекламы российским государственным СМИ, также была приостановлена их монетизация. Перед этим монетизацию временно прекратил видеохостинг YouTube, который принадлежит Google

Роскомнадзор 28 февраля заявил, что обнаружил в контекстной рекламе Google Ads «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины» в ходе военной спецоперации. После этого регулятор потребовал ограничить доступ к подобным материалам.

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