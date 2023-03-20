«Горький fest» объявил даты проведения и открыл прием заявок

Смотр нового российского кино состоится в Нижнем Новгороде в июле

VII фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года. Прием заявок на участие от авторов открыт с сегодняшнего дня: кинематографисты могут высылать заявки до 20 мая 2023 года включительно. Принимаются к участию фильмы любых жанров, снятые в 2021 — 2023 гг. Подать заявку на участие в конкурсной программе можно на сайте фестиваля.

Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала будущее мероприятие: «Кинофестиваль «Горький fest» успел полюбиться кинематографистам и стать одним из ярких культурных мероприятий Поволжья. Уверена, что и в этом году он соберет достойный состав участников, и его программа позволит познакомиться с новинками отечественного кино самых разных жанров».

Главу Минкульта поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив, что фестиваль Горький fest стал важной частью культурного ландшафта региона. «Горький fest пользуется заслуженным признанием профессионального сообщества, вызывает большой интерес у нижегородцев и гостей города. Фестиваль позволяет по-новому осмыслять городское пространство, превращать различные площадки в места кинопоказов и обсуждений. У представителей киноиндустрии появляется возможность лучше узнать город, увидеть его творческий потенциал. важность отечественного кинематографа сегодня значительно возросла. Кино дает людям не только возможность отдохнуть, но и несет в себе просветительскую составляющую. Все это нуждается в дополнительном осмыслении. Уверен, что Горький fest станет хорошей площадкой для решения всех стоящих перед отраслью задач», — заключил глава региона.

Первый фестиваль нового российского кино Горький fest состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Президент фестиваля — народный артист РФ, актер, режиссер, продюсер Михаил Пореченков, генеральный продюсер — режиссер, сценарист, продюсер Оксана Михеева.

За минувшие шесть лет в программе Горький fest было показано 105 полнометражных и короткометражных конкурнсных фильмов и более 80 картин во внеконкурсной программе. События фестиваля ежегодно собирают более 30 тысяч зрителей, все мероприятия являются бесплатными для посетителей.

Организаторами фестиваля выступили ООО «Продюсерский центр «Люксар» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Нижегородской области.