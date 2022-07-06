Госдума приняла в третьем чтении законопроект о снижении страховых взносов для анимационных компаний

С 2023 года размер взносов установится на уровне 7,6%

5 июля в Государственной Думе одобрила в третьем чтении законопроект, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, направленные на установление единого тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

В частности, проект закона предусматривает установление с 1 января 2023 года для российских компаний, производящих и реализующих анимационные проекты, единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% на бессрочный период.

Как отметила председатель правления Ассоциации анимационного кино, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, первый пакет льгот, утвержденный еще в 2018 году, предусматривающий введение пониженных тарифов страховых взносов в размере до 14% позволило за три года вдвое увеличить штат людей, работающих в отрасли, и объем производства.