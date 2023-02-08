Госдума приняла в первом чтении закон о запрете видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатрах

В случае нарушения площадка может отказать посетителю в предоставлении услуг

8 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вводится полный запрет на аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов в кинотеатрах. В случае нарушения запрета, согласно внесенной еще в ноябре инициативе, демонстратор фильма получает право отказать посетителю в предоставлении услуг.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская напомнила, что в настоящее время съемка в кинотеатрах законодательно не запрещена. Однако предусмотрено наказание за приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере и за незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода.

Кроме того, согласно проекту, кинотеатры будут обязаны «информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей».

В рамках инициативы также предлагается возложить обязанность на производителя, прокатчика или другого правообладателя фильма по предоставлению субтитров и тифлокомментариев к российским фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копий картин.