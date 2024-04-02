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Госфильмофонд подписал соглашение о сотрудничестве в области кино с Кубой

Автор: БК

2 апреля 2024

Это произогло в рамках Фестиваля российского кино на Кубе

2 апреля в рамках Фестиваля российского кино на Кубе, организованного РОСКИНО, в Гаване было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между Госфильмофондом России и Кубинским институтом кинематографического искусства и промышленности (ИКАИК).

Целью соглашения является объединение двусторонних усилий, направленных на разработку и реализацию совместных проектов в области кино, а также на изучение и популяризацию произведений русского, советского и российского кинематографа на Кубе.

Согласно договору, Госфильмофонд безвозмездно предоставит кубинской стороне право публичного некоммерческого показа на территории Республики Куба сразу нескольких советских картин сроком на пять лет. Среди них – ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ и ПЕРЕД РАССВЕТОМ Ярополка Лапшина, ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ Эдуарда Гаврилова, ОХОТА НА ЕДИНОРОГА Владимира Лаптева и ТЫ ПОМНИШЬ Олега Николаевского.

В целях сохранения и популяризации кинонаследия республики Куба стороны также договорились совместно работать по актуализации, стандартизации и модернизации сложившейся на острове системы сбора и хранения редкого кино и видеоконтента, наладить обмен научной и образовательной информацией, делиться профессиональными знаниями и актуальными технологиями в области киноархивного дела, сотрудничать в рамках восстановления и реставрации уникальных фильмов.

Фестиваль российского кино на Кубе начнется 3 апреля с показа космической драмы ВЫЗОВ.

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