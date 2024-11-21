Господдержка кинопроизводства будет увеличена в 2025 году

Ожидается рост субсидий по линиям Минкультуры, Фонда кино и ИРИ

21 ноября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Согласно пояснительной записке к бюджету, субсидии Министерства культуры на кинематографию в 2025 году слегка увеличатся и достигнут 4,192 млрд (4,027 млрд в 2024-м). В 2026-2027 годах их размер составит 4,122 млрд.

Помимо этого, уточняется, что еще по 460 млн рублей в 2025-2027 годах планируется выделить на поддержку производства национальных фильмов, направленных «на укрепление духовно-нравственных ценностей, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».

Бюджет Фонда кино также подрастет – с 9,4 млрд в 2024 году до 10,2 млрд в 2025-2017 годах.

Субсидия Институту развития интернета (АНО «ИРИ») в 2025 году составит 25,335 млрд рублей. В планах на 2026 и 2027 году запланирован небольшой прирост – 25,96 млрд и 26 млрд соответственно. Напомним, что в 2024 году господдержка ИРИ составила почти 17,992 млрд.

На программу «Пушкинская карта» в 2025 году направят 12,15 млрд рублей, в 2026-м – 22,7 млрд, а в 2027-м – 26,8 млрд.

Также в записке отмечается, что «Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» получит трехгодичный грант «на модернизацию, поддержание и расширение материально-технической базы» – по 234,9 млн рублей ежегодно. Компания РОСКИНО, в свою очередь, удостоится субсидии в целях продвижения национальных фильмов за рубежом – по 150 млн рублей ежегодно.

Фото: официальный сайт Государственной думы