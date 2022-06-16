«Газпром-Медиа» и правительство Ирана договорились о совместном кинопроизводстве

Сотрудничество холдинга с зарубежными партнерами начнется с создания фильма

Холдинг «Газпром-Медиа» заключил партнерское соглашение с иранскими представителями киноиндустрии, сообщили представители компании. Первым проектом в рамках коллаборации станет фильм, по которому намечен сюжет и начинается совместная работа над сценарием.

Со стороны «Газпром-Медиа» производством займется «Централ Партнершип».

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа»: «Мы живем в эпоху открывающихся возможностей и новых партнерств. Нынешняя история открывает главу коллабораций с рынками, которые известны уникальными проектам и сильными командами. Сейчас наступило время наводить новые мосты с нашими зарубежными партнерами, исполняя, в том числе, и социальную функцию. Обмен опытом в области культуры помогает народам сближаться. Иран — это только начало. Сейчас мы находимся в стадии активных переговоров с партнерами из других стран».

Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип: «Компания «Централ Партнершип» не первый год является лидером по дистрибуции качественных фильмов. Мы будем рады открыть для российского зрителя иранский кинематограф, а для иранского – российский. Уверены, что это сотрудничество обречено на успех, ведь основным бенефициаром всегда должен быть именно конечный потребитель. В прошлом году более 20 процентов выручки «Централ Партнершип» от зарубежных продаж пришлись на Ближний Восток и Азию. Нет сомнений, что с выходом на новый рынок эта цифра будет расти».