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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 11 по 17 октября

Автор: Виолетта Палий

17 октября 2021

Новинки и перестановки от «Централ Партнершип» и других прокатчиков

Компания «Централ Партнершип» заявила на 13 января 2022 года продолжение франшизы фильмов ужасов, проект КРИК

«Наше кино» представило сразу несколько изменений в расписании: так, на 25 ноября встала ВЕДЬМА. ВОЗРОЖДЕНИЕ. Что касается переносов, с 20 января на 3 февраля 2022 года ушел украинский мультфильм ГУЛЛИВЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Также с 21 октября на 28 октября переехала драма КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУМАГА с Агнией Дитковските. Несколько ближе к зрителям, 20 января вместо 3 февраля 2022-го, стал анимационный проект КОМАНДА КОТИКОВ. Кроме того, из графика релизов выбыл российский триллер #ХОЧУВИГРУ – старт его кинотеарального проката был запланирован на 18 ноября. 

Об изменениях также заявила «Экспонента»: на 9 декабря встал фильм ужасов AGNES, а в Рождество, 7 января 2022 года, выйдет ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ. Кроме того, у нескольких проектов изменилась дата выхода: с 18 ноября 2021-го на 17 февраля 2022 года переехал участник конкурса нынешнего Каннского кинофестиваля СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ. Его место занял другой участник Канн, ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК Шона Пенна – ранее его прокат был заявлен на 11 ноября.

«Парадиз» также представил перестановки в графике релизов: с 7 января на 3 февраля 2022 года переехал фильм ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ»  с Колином Фертом. На следующий год, на 20 января 2022-го с 21 октября 2021-го, ушла приключенческая картина ПАРЯЩИЙ ТИГР. Кроме того, на 7 января 2022-го с 9 декабря 2021 года переместилась картина Арно Деплешена ВНЕБРАЧНЫЕ СВЯЗИ.

World Pictures перенесла с 11 ноября на 2 декабря криминальную драму МАФИЯ: СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА с Юэном Макгрегором.

На 11 ноября встала семейная картина ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР. ВЕЛИКИЙ УРАГАН, которую прокатывает «СБ Фильм». Также компания перенесла с 4 ноября на 30 декабря российскую комедию ДЖИГАЛОУ.  

All Media выпустит 21 октября в прокат картину Любови Мульменко ДУНАЙ, участвовавшую в основном конкурсе «Кинотавра». «Невафильм Emotion» заявила на 9 ноября документальный ПОМПЕИ. ГОРОД ГРЕХОВ. 

Компания «ПилотКино» поставила на 30 декабря итальянскую комедию 10 ДНЕЙ С САНТОЙ. На 18 ноября 2021 года прокатчик MVK заявил мультфильм РОБОКАР ПОЛИ. НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

Не обошлось на неделе и без выбываний из графика релизов. Так, с 25 ноября «Ракета Релизинг» убрала фильм ужасов ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА: ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА. Из расписания «Каропроката» выбыл участник конкурса «Кинотавра» ВЛАДИВОСТОК, чей прокат должен был начаться 11 ноября, а с 18 ноября – перевыпуск фильма Джима Джармуша ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ от A-One Films.

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