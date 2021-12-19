Обзор изменений графика релизов России за неделю с 13 по 19 декабря

Переносы и новинки от Universal, Sony, Megogo Distribution и других отечественных прокатчиков

На минувшей неделе о ряде изменений сообщила компания Universal Pictures. Так, из графика релизов прокатчика выбыли третья часть фильмов о целеустремленной красотке Эль Вудс — LEGALLY BLONDE 3, которая была заявлена на 19 марта 2022-го. Кроме того, с 23 июня того же года ушел UNTITLED BLUMHOUSE PROJECT, а с 25 мая 2023-го — проект UNTITLED UNIVERSAL EVENT FILM. После изменения даты мирового проката также стало известно о переносе десятой части ФОРСАЖА в России с 1 апреля 2021-го на 18 мая 2023 года. С 31 марта на 10 марта 2022-го переехала драма Кеннета Брана БЕЛФАСТ, с 3 февраля на 23 июня 2022 года — ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН Скотта Дерриксона, а экшн-триллер Майкла Бэя СКОРАЯ перенесен с 17 феврая того же года на 31 марта.

Компания Sony представила множество новинок, среди них — проект HAROLD AND THE PURPLE CRAYON, который встал на 26 января 2023 года. Остальные проекты заявлены на 2022 год: биографический фильм I WANNA DANCE WITH SOMEBODY выйдет в прокат 22 декабря, музыкальный мультфильм LYLE, LYLE CROCODILE стартует 17 ноября, а 16 июня — комедия OH HELL NO. Отечественный проект ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА заявлен на 3 февряля, драма ОДНА — на 3 марта.

Детективный детектив ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ встал на 21 июля, а на 12 мая — научно-фантастический фильм 65. Что касается изменений, начало проката боевика БЫСТРЕЕ ПУЛИ перенесено с 7 апреля на 14 июля 2022-го, а картина ЧЕЛОВЕК ИЗ ТОРОНТО — на 11 августа 2022 года.

Множество перестановок также анонсировала компания «Парадиз»: из графика релизов выбыла ОПАСНАЯ ВЕЧЕРИНКА, которая была заявлена на 31 марта 2022-го; фильм ужасов УХОВЕРТКА, стоявший 24 марта 2022 года, а также картина BEAUTIFUL MINDS — старт проката планировался 14 апреля 2022-го. Кроме того, на 30 апреля 2022 года заявлена новинка, анимационный фильм КРУТЫЕ ЯЙЦА 2. Криминальная комедия ВАЛЬДО изменила дату начала проката с 27 января на 3 февраля 2022 года, а ужастик ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ — с 21 апреля на 31 марта 2022-го. В том же году переехали ВНЕБРАЧНЫЕ СВЯЗИ — с 3 марта на 17 февраля, семейный проект ПАРЯЩИЙ ТИГР — с 3 февраля на 17 марта. Изменения также коснулись картины ДОГ (в прокате с 23 февраля вместо 17 февраля), фильма ужасов ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ (в прокате с 10 марта вместо 24 февраля), военной драмы ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» (в кино с 21 апреля вместо 7 января) и фильма ужасов БАБУШКА (в кино с 7 апреля вместо 17 марта).

Megogo Distribution заявила фильм ужасов ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО на 14 июля 2022-го. Кроме того, множество переносов объявлены по проектам 2022 года. Так, АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ переехал с 31 марта на 3 февраля 2022 года, биографическая драма ГОЛОС ЛЮБВИ — с 3 ферваля на 20 января, а экшн-триллер НАЕМНИК встал на 31 марта вместо 17 марта. Новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ ушел с 20 января на 17 марта, а триллер ФЛЕШБЭК — с 14 апреля на 28 апреля.



Компания Capella Film перенесла фильм ЗАКАТ с 3 марта на 2 апреля 2022-го. Якутская картина НУУЧЧА переехала с 7 апреля на 17 марта 2022 года, а комедия ПАРНИ НЕ ТАНЦУЮТ — с 3 февраля на 3 марта. Также изменилась дата старта проката у перевыпуска фильма САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ с 27 января на 3 ферваля 2022-го, а у спортивного байопика Я – ЗЛАТАН — с 10 февраля на 27 января.



«Каропрокат» перенесла старт проката фильма ужасов КЛЕЙМО с 22 января на 19 января 2023 года. Драма МОЙ ЛЕГИОНЕР, которую прокатывает «СБ Фильм», ушла с 13 января на 20 января 2022-го. Фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ компания World Pictures выпустит 27 января вместо 3 февраля 2022 года. «Кинологистика» перенесла старт проката фильма ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 5 с 6 января на 20 января 2022-го.

Кроме того, кинокомпания «Пионер» заявила на 24 февраля 2022-го семейный фильм ВОЛК И ЛЕВ. «ПилотКино» также заявила на 2022 год несколько проектов: комедия ИСПРАВЬ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ встала на 27 января, а на 17 февраля — триллер ВЕНЕЦИАНСКИЕ ТАЙНЫ. Компания «Вольга» поставила комедию ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР на 27 января 2022-го.