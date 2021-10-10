Обзор изменений графика релизов России за неделю с 4 по 10 октября

Перестановки и новинки от Universal, Sony и различных кинопрокатчиков

Компания Universal перенесла релиз мистического хоррора ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО с 3 ноября на 11 ноября. Кроме того, из графика выбыл мюзикл ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН, ранее также заявленный на 11 ноября.

Из пакета Sony ушла картина Александра Зельдовича МЕДЕЯ, кинотеатральный прокат которой должен был начаться 14 октября. Также «Централ Партнершип« убрала из графика релизов, с 28 октября, российскую картину ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ.

О множестве обновлений заявила Megogo Distribution: так, компания на неделю раньше, с 27 января 2022 года на 20 января 2022-го, перенесла новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ с Джейсеном Стэйтемом в главной роли. На 18 ноября 2021-го встал экшн МЕСТЬ ЗЕМЛИ. Megogo Distribution также перенесла несколько проектов на ноябрь: с 9 декабря на 11 ноября ушел мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, а с 14 октября на 18 ноября — комедия ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ с Моникой Беллуччи. Из графика релизов с 11 ноября также выбыл анимационный фильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ.

На 4 ноября кинокомпания «Пионер» поставила мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ. На следующий год, на 20 января 2022-го «Русский Репортаж» заявила французскую драму СОБЫТИЕ, а с 3 марта 2022-го на 16 декабря 2021 года компания перенесла мелодраму НОЧЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ.

TenLetters поставила 30 декабря российскую комедию БАБКИ ОТКРЫВАЮТ БОРДЕЛЬ. Кроме того, на 22 мая 2022 года встал анимационный проект MIA AND ME. Также вместо 3 февраля 2022-го на 25 ноября 2021 года переехала отечественная драма ДЕНЬ МЕРТВЫХ.

С 14 октября в прокат выходит венгерская драма НЕ ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ (SMKT).

На 18 ноября встал перевыпуск фильм ПЕС - ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ — прокатчиком выступает A-One Films. Еще одну картину Джима Джармуша заявила «Иное кино»: на 25 ноября компания поставила МЕРТВЕЦА с Джонни Деппом.

Компания Capella Film заявила драму ОДНАЖДЫ В КИНО на 11 декабря. Также с 11 ноября 2021 перенесли на 13 ноября документальный фильм ДЖОЙ: АМЕРИКАНКА В РУССКОМ БАЛЕТЕ. Кроме того, с 18 ноября 2021-го на 20 января 2022 года переехал СИНДРОМ.

Французскую картину МАЛЕНЬКАЯ МАМА компания «Артхаус» перенесла с 14 октября на 21 октября. С 4 ноября на 11 ноября ушел ЧЕРНЫЙ ЯЩИК от компании Про:взгляд. Russian World Vision убрала из графика хоррор LUCKY, прокат которого должен был начаться 11 ноября. На 30 декабря компания «ПилотКино» поставила итальянскую комедию 10 ДНЕЙ С САНТОЙ.