Обзор изменений графика релизов на неделе 27 января – 2 февраля 2025 года

Уход «Сивки-бурки», новый участник «новогодней битвы» и много свежих анонсов

На минувшей неделе «Наше кино» временно убрало из прокатной сетки сказку СИВКА-БУРКА, релиз которой был намечен на 1 января 2026 года. На эту дату встала лента под названием Я ТЕБЯ ПОХУДЕЮ, о которой пока мало что известно. Компания также заявила сразу семь новинок – ПАПА ЗА МАМУ (30 октября), СНЕГОВИК (11 декабря), ЛЮБОВЬ ВКЛЮЧЕНА (29 января 2026 года), КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (12 февраля 2026 года), БОГАТЫРИ (19 февраля 2026 года), МАЙСКИЕ: МЕСТЬ ЕНОТОВ (30 апреля 2026 года) и ПЕТРУШКА (2 июля 2026 года). Новая работа Дэвида Кроненберга САВАН переместилась с 29 мая на 10 июля, а мелодрама ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ – с 13 марта на 19 июня. Семейная комедия СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ дебютирует на экранах чуть раньше запланированного – 2 октября, а не 23-го. Лента КУКЛА МАША ушла с 5 марта 2026 года на 14 мая 2026-го, а ее место заняла сказка ЖАР-ПТИЦА, ранее стоявшая на 28 мая 2026 года. В график также вернулась ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА, которая теперь застолбила за собой 20 ноября.

«Атмосфера кино» сдвинула релиз мультфильма ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА с 20 марта на 3 апреля.

Две новинки анонсировал «Каро Премьер» – фильм-концерт ЖВАНЕЦКИЙ (15 мая) и боевик СПАРТА 2. ГОПЛИТЫ (11 сентября).

20 февраля самокатом выйдет драма ЧИСТЫЙ ЛИСТ – фильм-победитель полнометражной секции дебютов фестиваля «Короче». Главные роли в проекте исполнили Полина Цыганова, Зинаида Ястржембская, Елена Лядова, Влад Коноплев и Дмитрий Куличков.

A-One Films и RWV Film заявили на 20 марта французскую ленту Наоми Мерлан ДЕВУШКИ НА БАЛКОНЕ.

Capella Film сдвинула два своих релиза – триллер МИЛЛИОН ЛАЙКОВ и драму ШОУГЕРЛ – на неделю позже. Теперь они выйдут 27 февраля и 20 марта соответственно.

20 марта также занял мультфильм 200% ВОЛК от TenLetters. Ранее он был заявлен на 6 марта.

«КИНО.АРТ.ПРО» анонсировал три новых картины – фэнтези ВОЛШЕБНЫЙ ЕДИНОРОГ (27 марта), байопик БОЖЕСТВЕННАЯ. САРА БЕРНАР (10 апреля) и мелодраму ВИНОВАТА ЛЮБОВЬ (29 мая). Драма ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН, в свою очередь, переместилась с 27 марта на 19 июня. Два проекта компании также покинули график – КРОВАВЫЙ МАТЧ (13 марта) и ПРИЗРАЧНЫЙ ПОЕЗД (24 апреля).

«Ракета Релизинг» заявила на 6 марта триллер ЗАЛОЖНИЦА, а на 10 апреля – мелодраму ТЕЩА В ЗАГУЛЕ.

MVK объявила график выхода новых выпусков проекта МУЛЬТ В КИНО до конца года – № 180 (22 марта), № 181 (19 апреля), № 182 (17 мая), № 183 (14 июня), № 184 (12 июля), № 185 (9 августа), № 186 (6 сентября), № 187 (4 октября), № 188 (1 ноября), № 189 (29 ноября) и № 190 (27 декабря).

10 апреля самокатом выйдет отечественная мелодрама Я С ТОБОЙ ЗАДЫХАЮСЬ.

Фото: кадр из фильма ЧИСТЫЙ ЛИСТ