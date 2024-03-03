Обзор изменений графика релизов на неделе 26 февраля – 3 марта 2024 года

Уход «Мальвины», сиквел «Тещи», «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и перевыпуск «Амели»

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил четыре новых картины – БАР МОСКВАЧИКИ (13 июня), В ПОИСКАХ ПРИЗРАКОВ (8 августа), ЗЯТЬ (5 декабря) и ТЕЩА 2 (6 марта 2025 года).

Два проекта компании изменили свои даты. Фильм КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ с Алексеем Чадовым и Яной Гладких выйдет на две недели раньше запланированного – 11 июля вместо 25-го, а стоявшая там комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко сдвинулась на 1 августа. Документально-игровая лента ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ, в свою очередь, выбыла из графика – ранее она была заявлена на 14 марта.

Global Film анонсировала релиз мультфильма 10 ЖИЗНЕЙ на 12 июня и фантастического боевика БОРДЕРЛЕНДС с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом, Джеком Блэком и Джейми Ли Кертис на 8 августа.

«Атмосфера кино» не выпустит комедию МАЛЬВИНА с Анастасией Ивлеевой 28 марта – картина на время ушла из графика. Также с этой даты ушла комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ с Павлом Прилучным, теперь она выйдет 4 апреля. Ранее там стояла драма ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА, но теперь она дебютирует чуть раньше, 21 марта. Тем не менее, 28 марта не будет пустовать – компания поставила туда триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО с Майклом Китоном, который был запланирован неделей ранее.

«Экспонента» также устроила перестановку. Байопик об ирландском писателе Сэмюэля Беккета ГЕНИИ выйдет 4 апреля (прошлая дата – 2 мая), а стоявший там триллер ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП ушел на праздничное 1 мая. Ленты ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ и ЗЛО НЕ СУЩЕСТВУЕТ поменялись местами – теперь они появятся в прокате 18 апреля и 25 апреля соответственно. Тайваньский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ дебютирует почти на месяц раньше – 11 апреля вместо 2 мая. Также с 11 апреля ушел хоррор BAG OF LIES – он выйдет 8 мая.

МЕЧ КОРОЛЯ с Мадсом Миккельсеном сменил дистрибьютора – теперь его выпуском займется «Пионер», а не «Атмосфера кино». Выход картины Николая Арселя заявлен на 18 апреля. Компания также анонсировала перевыпуск культовой ленты Жан-Пьера Жене АМЕЛИ на 10 августа и изменила даты у двух своих триллеров – ОХОТА НА КИЛЛЕРА с Антонио Бандерасом появится на две недели позже запланированного (4 апреля), а ранее стоявший там WAKE сдвинулся на 16 мая.

«КарроПрокат» анонсировал релиз комедии ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ с Никитой Кологривым. Лента Олега Асадулина дебютирует в прокате 31 октября.

«Про:взгляд» заявил четыре новых картины – СМЕРТЬ (6 июня), EL FAVOR (4 июля), ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (3 октября) и NOISE (5 декабря). Испанский хоррор со звездой «Элиты» Эстер Эспозито ВОПЛЬ переместился с 13 июня на 8 августа, а стоявший там южнокорейский боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ ушел на 16 января 2025 года.

«Вольга» выпустит мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 25 апреля. Раньше эту дату занимал другой анимационный проект DRAGONKEEPER, однако теперь он временно выбыл из графика релизов.

Похожая перестановка случилась и у Russian World Vision – место запланированного на 18 апреля перевыпуска ленты Йоргоса Лантимоса КЛЫК займет французский триллер НАСЛЕДНИК.

Capella Film сдвинула релиз драмы ПАМЯТЬ с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом. Фильм-участник основной программы Венецианского кинофестиваля появится на экранах 2 мая, а не 18 апреля, как это было запланировано.

«НМГ Кинопрокат» анонсировал релиз отечественного мультфильма ЭММА В МИРЕ ЛАМ на 27 июня.

BASE Development объявил новую дату выхода российского триллера ТУМАН – картина, выбывшая из графика в прошлом году, появится на экранах 11 апреля. Туда же переместилась драма ДЖОЙКА с Талией Райдер и Дайан Крюгер, ранее стоявшая на 4 апреля.

«Кинологистика» перенесла два апрельских релиза на более позднее время: ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. МАЯК с 25 апреля на 2 мая, а ПРОКЛЯТИЕ ДЕМОНА – с 18 апреля на 9 мая. Artmainstream, в свою очередь, сдвинул драму НОВЕНЬКИЙ с Кейт Бланшетт с 14 марта на 29 мая.

Must see magic film анонсировала выход докудрамы МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА В ГОЛУБОМ с Марион Котийяр на 25 апреля, а «ПилотКино» – итальянскую драму ПОЕЗДКА В МИЛАН на 4 апреля.

Фото: кадр из фильма АМЕЛИ