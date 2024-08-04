Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июля – 4 августа 2024 года

Байопик «Рыжий», перевыпуски «Ужасающего» и многое другое.

На минувшей неделе «Пионер» анонсировал выпуск драмы Семена Серзина РЫЖИЙ. Лента из конкурсной программы прошлогоднего выпуска кинофестиваля «Маяк» выйдет на экраны 12 сентября. Фильм АКАДЕМИЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ также ушел на сентябрь – теперь он выйдет 19 сентября, а не 15 августа.

Две новинки заявил «НМГ Кинопрокат» – фильмы ЗАТЕРЯННЫЕ (5 сентября) и МАМЕ СНОВА 17 (19 сентября). Компания также сдвинула релиз фэнтезийного боевика ЛЕГЕНДА с Джеки Чаном на неделю позже – теперь он выйдет 12 сентября, а не 5-го.

Russian World Vision выпустит британское фэнтези РОБИН ГУД И ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА 26 сентября. В рамках ретроспективных показов в прокате также появятся культовая мелодрама Вима Вендерса ПАРИЖ, ТЕХАС (19 сентября) и корейский хоррор Ким Джи-уна ИСТОРИЯ ДВУХ СЕСТЕР (7 ноября). Отечественная комедия ПРАВО НА ЛЕВО выйдет раньше запланированного – 31 октября вместо 21 ноября. Фильм ужасов АСТРАЛ: МЕДИУМ, в свою очередь, ушел с 3 октября на 28 ноября.

World Pictures покажет первые две части УЖАСАЮЩЕГО перед релизом триквела – они дебютируют в прокате 10 и 17 октября соответственно. Байопик LEE с Кейт Уинслет и Александром Скарсгардом, рассказывающий о женщине-фотографе Ли Миллер, переместился с 17 октября на 7 ноября.

«Экспонента Фильм» перенесла приключенческую комедию ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ с Элайджей Вудом на неделю позже – теперь она выйдет 10 октября. Несколько релизов компании поменялись местами: DADDY`S HEAD и THE OAK дебютируют 31 октября и 2 января 2025 года соответственно, а ВАМПИРЫ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ и МОЙ СОСЕД – МОНСТР – 7 ноября и 12 декабря.

Похожий маневр совершил «Парадиз» – даты друг друга заняли хоррор МЕСТЬ ЗОЛУШКИ (22 августа) и криминальная комедия НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ (19 сентября).

«Про:взгляд» выпустит комедийный триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ с Питером Сарсгаардом 22 августа. Криминальный триллер РЕВОЛЬВЕР ушел с 14 ноября на 5 сентября. Ранее там стоял хоррор ВОПЛЬ со звездой «Элиты» Эстер Экспозито – теперь он переместился на 31 октября. Австралийский фильм ужасов ПРИШЕСТВИЕ ДЕМОНА, в свою очередь, занял освободившееся 14 ноября – ранее он был заявлен на 24 октября.

Три новинки анонсировала Universal Distribution – ДИКИЙ АЛМАЗ (21 ноября), MARCHING BAND (23 января 2025 года) и УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК (6 марта 2025 года).

Must see magic film перенесла релиз фантастической драмы ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ЗЕМЛЕ с 15 августа на 19 сентября. MVK, в свою очередь, заявил на 26 сентября ленту АСТРАЛ. СТРЕОСКОП ДЕМОНА.

Фото: кадр из фильма УЖАСАЮЩИЙ