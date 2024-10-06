Обзор изменений графика релизов на неделе 30 сентября – 6 октября 2024 года

Сиквелы «Одной дома» и «Не одной дома», долгожданные «Каникулы» и мюзикл по песням А’Студио

На минувшей неделе «Централ Партнершип» объявил дату выхода нового фильма от студии SVERDЛOVSK и телеканала ТНТ – комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ дебютирует в прокате 5 декабря. Помимо этого, компания перенесла приключенческий фильм СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС с 28 ноября на 27 февраля, а байопик РОДНИНА – с 30 января на 6 марта.

«Атмосфера кино» выпустит комедию НЕ ОДНА ДОМА 2 с Миланой Хаметовой 3 июля. Два проекта временно выбыли из прокатной сетки: АТЭЛЬ-МАТЭЛЬ (прошлая дата – 10 апреля) и КРУТОЙ И ПЕРЕЦ (прошлая дата – 17 июля).

Russian World Vision также заявила комедийный сиквел – лента ОДНА ДОМА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА с Витой Корниенко появится на экранах уже 5 декабря.

«КарроПрокат» застолбила за собой дату 23 января. Именно тогда в прокате появится масштабная историческая драма Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД, которая рассказывает об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя.

«Пионер» поставил сразу две новинки на 7 ноября – победителя прошлогоднего кинофестиваля «Маяк», драмеди КАНИКУЛЫ и семейную комедию СУПЕРПАПОЧКА. Компания также выпустит анимационную ленту РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНДГРЕН (1 января) и приключенческую картину СИМОНА И МИСТЕР СКУНС (30 января).

Must see magic film выпустит 21 ноября романтическое роуд-муви ВТРОЕМ с Ириной Старшенбаум. Лента Александры Сарана участвовала в секции полнометражного дебютного кино недавнего фестиваля «Короче». Историческое фэнтези ЧЕРНЫЙ ЗАМОК сдвинулось на неделю позже – с 5 на 12 декабря.

Два проекта заявила «Ракета Релизинг» – фантастический боевик ШАМБАЛА. КОНЕЦ ВРЕМЕН (31 октября) и драматический байопик КАНДИНСКИЙ (14 ноября).

«НМГ Кинопрокат» выступит дистрибьютором новой комедии НЕЙРОБАТЯ от режиссера ЮРЫ ДВОРНИКА Виталия Дудки. Она дебютирует на экранах 12 июня.

«СБ Фильм» поставила на 14 декабря боевик НА РАССТОЯНИИ УДАРА с целой россыпью звезд экшнов эпохи VHS. В картине задействованы Маттиас Хьюз, Курт МакКинни, Синтия Ротрок, Мишель Кисси и многие другие.

Также в российском прокате уже совсем скоро появятся казахстанский мюзикл СТОП, НОЧЬ (10 октября), снятый на основе песен группы А’Студио, и документальный фильм БУНИНЪ (17 октября).

Фото: кадр из фильма КАНИКУЛЫ