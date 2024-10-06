top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 30 сентября – 6 октября 2024 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 30 сентября – 6 октября 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

6 октября 2024

Сиквелы «Одной дома» и «Не одной дома», долгожданные «Каникулы» и мюзикл по песням А’Студио

На минувшей неделе «Централ Партнершип» объявил дату выхода нового фильма от студии SVERDЛOVSK и телеканала ТНТ – комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ дебютирует в прокате 5 декабря. Помимо этого, компания перенесла приключенческий фильм СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС с 28 ноября на 27 февраля, а байопик РОДНИНА – с 30 января на 6 марта.

«Атмосфера кино» выпустит комедию НЕ ОДНА ДОМА 2 с Миланой Хаметовой 3 июля. Два проекта временно выбыли из прокатной сетки: АТЭЛЬ-МАТЭЛЬ (прошлая дата – 10 апреля) и КРУТОЙ И ПЕРЕЦ (прошлая дата – 17 июля).

Russian World Vision также заявила комедийный сиквел – лента ОДНА ДОМА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА с Витой Корниенко появится на экранах уже 5 декабря.

«КарроПрокат» застолбила за собой дату 23 января. Именно тогда в прокате появится масштабная историческая драма Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД, которая рассказывает об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя.

«Пионер» поставил сразу две новинки на 7 ноября – победителя прошлогоднего кинофестиваля «Маяк», драмеди КАНИКУЛЫ и семейную комедию СУПЕРПАПОЧКА. Компания также выпустит анимационную ленту РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНДГРЕН (1 января) и приключенческую картину СИМОНА И МИСТЕР СКУНС (30 января).

Must see magic film выпустит 21 ноября романтическое роуд-муви ВТРОЕМ с Ириной Старшенбаум. Лента Александры Сарана участвовала в секции полнометражного дебютного кино недавнего фестиваля «Короче». Историческое фэнтези ЧЕРНЫЙ ЗАМОК сдвинулось на неделю позже – с 5 на 12 декабря.

Два проекта заявила «Ракета Релизинг» – фантастический боевик ШАМБАЛА. КОНЕЦ ВРЕМЕН (31 октября) и драматический байопик КАНДИНСКИЙ (14 ноября).

«НМГ Кинопрокат» выступит дистрибьютором новой комедии НЕЙРОБАТЯ от режиссера ЮРЫ ДВОРНИКА Виталия Дудки. Она дебютирует на экранах 12 июня.

«СБ Фильм» поставила на 14 декабря боевик НА РАССТОЯНИИ УДАРА с целой россыпью звезд экшнов эпохи VHS. В картине задействованы Маттиас Хьюз, Курт МакКинни, Синтия Ротрок, Мишель Кисси и многие другие.

Также в российском прокате уже совсем скоро появятся казахстанский мюзикл СТОП, НОЧЬ (10 октября), снятый на основе песен группы А’Студио, и документальный фильм БУНИНЪ (17 октября).

Фото: кадр из фильма КАНИКУЛЫ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2024 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23–29 сентября 2024 года
Подробнее
Касса России: «Беляковы в отпуске» вырвались в лидеры
Подробнее
В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября
Подробнее
Господдержка кинопроизводства по линии Минкультуры и ИРИ может быть увеличена в 2025 году
Подробнее
Okko рассказал о новинках октября
Подробнее
Минкультуры рассказало о новых условиях на получение субсидий для организаций кинематографии
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 октября 2024 года
Подробнее
В Железноводске завершился первый кинофестиваль FERRUM
Подробнее
Минкультуры объявило даты начала приема заявок на выделение субсидий кинематографистам
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Василиса» обошла «Красную Шапочку»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 октября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Беляковы в отпуске» возглавили прокат
Подробнее
В онлайн-кинотеатре Premier появилась подписка Start
Подробнее
Стартовал Всероссийский киномарафон фестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
Американская касса: «Мегалополис» обернулся ожидаемым провалом
Подробнее
Международная касса: «Дикий робот» продолжает схватку с «Трансформерами»
Подробнее
«СТС Медиа» экранизирует книги молодых авторов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Василиса и хранители времени» стартует с четвертой строчки
Подробнее