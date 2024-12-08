Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года

Новая дата «Героев анекдотов», премьера «Агнии» и множество других изменений

Драмеди Павлы Стратулат АГНИЯ увидит свет 30 января.

Компания «Парадиз» убрала из своего графика релизов триллер ВЫЖИВШИЙ, но зато пополнила его спортивной драмой GIANT, проектом THE СUT и комедийным экшном ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ. Боевик ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ выйдет в прокат 22 мая, а мультфильм НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО - 17 июля. Драма СЕМЬ ВУАЛЕЙ с 20 марта переехала на 27 февраля, а отечественная лента ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ - с 24 апреля на 7 августа.

Компания Must see magic film убрала из расписания байопик НИКИ. Новой датой фильм пока что не обзавелся.

Также ушел из графика фильм компании «КарроПрокат» ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ.

Дистрибьютор АО «Синема Парк» уже 10 декабря начнет показывать аниме АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА.

«Наше кино» определилось с датой премьеры комедии МЫ РОЖАЕМ - ею стало 6 февраля. Мелодраму ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ дистрибьютор переставил на 10 апреля, мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК – на 3 апреля, а триллер САВАН – на 29 мая.

Криминальная драма НОРМАЛЬНАЯ СЕМЬЯ доберется до российских экранов усилиями компании «Иноекино» 23 января.

Дистрибьютор «Атмосфера кино» на 6 марта заявил комедию ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ. При этом два других комедийных проекта компании, ГЕРОИ АНЕКДОТОВ и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ, переехали на 31 июля и 24 апреля соответственно.

28 ноября свет увидят СВЕРЧКЕТЫ – мультфильм от компании TenLetters, а 30 января – анимационный СТЕКЛОДУВ от «Русского Репортажа».

Множество изменений произошло в расписании релизов компании Capella Film. Новые даты получили драмеди БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ (27 марта), триллер МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (20 февраля), хоррор ОДЕРЖИМЫЕ (6 марта), комедия ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ НЕВЕСТОЙ (9 января) и драма ШОУГЕРЛ (13 марта).

Также активно пересмотрел свое расписание прокатчик «Про:взгляд». Ужасы ВОПЛЬ были переставлены на 30 января, фантастика КОНЕЦ СВЕТА – на 27 февраля, драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ – на 27 марта, хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ – на 15 мая, а боевик Я, ПАЛАЧ – на 17 апреля.

Фото: кадр из фильма ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ