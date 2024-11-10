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Обзор изменений графика релизов на неделе 4-10 ноября 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

10 ноября 2024

Историческая драма про поиски Сент-Экзюпери с Луи Гаррелем, хоррор из Сибири и многое другое

На минувшей неделе «Парадиз» заявил три новых релиза – ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО (14 августа), ROOFMAN (2 октября) и THE INCREDIBLE SHRINKING MAN (23 октября). Драма СЕМЬ ВУАЛЕЙ с Амандой Сайфред сдвинулась с 27 февраля на 6 марта.

Global Film заявил историческую драму СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ на 6 февраля. Главные роли в проекте исполнили Венсан Кассель, Луи Гаррель и Диана Крюгер. Боевик Мартина Кэмпбелла ГРЯЗНЫЕ АНГЕЛЫ с Евой Грин и Руби Роуз временно выбыл из графика – его премьера была запланирована на 12 декабря.

Помимо этого, из прокатной сетки выбыл еще один фильм, стоявший на 12 декабря – китайская драма ПОКОЛЕНИЕ РОМАНТИКОВ от Mainstream.

«Центр кино» выпустит 16 января фильм хоррор из Сибири ШАМАН. Главные роли в картине исполнили Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков и Амаду Мамадаков.

Мультфильм ГРУЗОВИЧКИ сменил дистрибьютора – теперь вместо «НМГ Кинопрокат» его прокатом будет заниматься «Вольга». Также изменилась дата выхода, проект сдвинулся с 18 декабря 2025 года на 30 апреля 2026-го.

Фото: кадр из фильма СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

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