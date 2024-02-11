Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 февраля 2024 года

Новый фильм Гая Ричи, перевыпуски «Унесенной призраками» и «Мечтателей, а также много переносов

На минувшей неделе «Вольга» назвала дату выхода нового фильма Гая Ричи – боевика МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ. Картина, снятая при участии «Плюс Студии», выйдет в прокат 25 апреля.

Большую перестановку своих релизов в графике устроил «Парадиз». Криминальный боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА с Майло Вентимильей, Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом, который должен был выйти уже на следующей неделе, сдвинулся на 22 февраля. Хоррор КУКУШКА с Хантер Шафер и драма СЕМЬ ВУАЛЕЙ с Амандой Сайфред, премьеры которых состоятся в ближайшее время на Берлинском кинофестивале, поменялись местами – теперь они стартуют 2 мая и 26 сентября соответственно. Еще 2 мая должна была выйти новая работа Ричарда Линклейтера Я НЕ КИЛЛЕР, однако теперь она сдвинулась на 23 мая. ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ Криса Пайна, наоборот, появится на экранах на неделю раньше запланированного, 9 мая. Триллеры ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ с Люком Эвансом и ЧАС ТИШИНЫ Юэлем Киннаманом также поменялись местами – теперь они выйдут 13 и 20 июня. В свою очередь, боевик ДЖЕЙД временно пропал из плана релизов, его выход планировался на 8 марта.

Russian World Vision выпустит два новых проекта – комедийный хоррор ВАМПИРША-ГУМАНИСТКА ИЩЕТ ОТЧАЯННОГО ДОБРОВОЛЬЦА (4 апреля) и спортивную мелодраму ИДЕАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (1 мая), а также перевыпустит драмы Йоргоса Лантимоса КЛЫК (18 апреля) и культовое аниме Хаяо Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (30 мая).

Две отечественных новинки заявил «Централ Партнершип». Ромком КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ с Алексеем Чадовым и Яной Гладких появится в прокате 25 июля, а драма Николая Ларионова ВЕЧНАЯ ЗИМА с Александром Робаком и Яниной Колесниченко – 17 октября.

«НМГ Кинопрокат» изменил даты двух своих картин – документальный фильм РОМАН КОСТОМАРОВ. РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ стартует на неделю раньше, 9 марта, а триллер ВЫШКА, запланированный на 21 ноября, задержится до 20 июня 2025 года.

«Про:взгляд» анонсировал даты выхода четырех картин – перевыпуска РЕЗНИ Романа Полански (28 марта), хоррора ВОПЛЬ (13 июня), фэнтези THE END (19 сентября) и фильма ужасов THE DEMON DISORDER (24 октября). Также новой датой обзавелся и южнокорейский боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (8 августа), выбывший из графика в прошлом году. Французский мультфильм МАРС ЭКСПРЕСС, в свою очередь, переместился с 14 марта на 8 мая.

«Иноекино» покажет на больших экранах романтическое аниме ШЕПОТ СЕРДЦА студии Ghibli (7 марта) и культовый японский хоррор ПРОКЛЯТИЕ Такаси Симидзу (28 марта). А «Иллюзион кино» перевыпустит в прокат драму Бернардо Бертолуччи МЕЧТАТЕЛИ (4 апреля).

«КарроПрокат» заявил два новых боевика – ДЫШИ с Сэмом Уортингтоном и Миллой Йовович (11 апреля) и ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ с Биллом Скарсгардом (16 мая).

«Экспонента» сдвинула дату выхода ленты Маттео Гарроне Я – КАПИТАН ближе к «Оскару» – теперь она выйдет 28 марта, а не 20 июня. Итальянский фильм претендует на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Новая работа Рюсукэ Хамагути ЗЛО НЕ СУЩЕСТВУЕТ также появится в прокате раньше запланированного – 18 апреля вместо 16 мая.

TenLetters выпустит драму ДЖОЙКА 4 апреля. Лента с Дайан Крюгер и Талией Райдер рассказывает о второй в истории американке, которой удалось закончить главное хореографическое училище Москвы.

Два проекта «Русского Репортажа» поменяли свои даты. Мультфильм ОТВАЖНЫЙ БИМ И ПЕРНАТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ переместился с 18 апреля на 28 марта, а драмеди ДОЖДЬ ИЗ МУЖЧИН, в свою очередь, с 21 марта на 11 апреля.

Байопики РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР от Artmainstream и МАРИЯ МОНТЕССОРИ от «Ракеты Релизинг» обзавелись новыми датами и встали на 25 апреля.

Совместный релиз Киностудии им. Горького и «Атмосферы кино», отечественная комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ, сдвинулся со 2 на 9 мая. А перевыпуск классических мультфильмов Юрия Норштейна ЕЖИК В ТУМАНЕ И СКАЗКА СКАЗОК от КИНО.АРТ.ПРО ушел на осень, 17 октября (прошлая дата – 21 марта).

«ПилотКино» выпустит драму ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ с Пьерфранческо Фавино 21 марта, а Global Film – мультфильм ФЕЯ И БЕЛЫЙ КИТ 11 апреля.

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ