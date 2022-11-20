Обзор изменений графика релизов России с 14 по 20 ноября

Новый фильм «О чем говорят мужчины», перенос боевика Гая Ричи и многое другое

Компания «Централ Партнершип» заявила на 26 января 2023 года боевик PLANE с Джерардом Батлером и Майком Колтером в главных ролях. Дату проката также обрела новая часть франшизы О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ — прокатчик покажет фильм в кинотеатрах со 2 февраля 2023 года.

Фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ компания Global Film выпустит в российских кинотеатрах в формате превью с 5 января 2023 года одновременно с мировой премьерой. Официальная дата старта релиза в России — 12 января. Ранее релиз фильма был заявлен на 26 января 2023 года. При этом с 5 января на 26 января 2023-го дистрибьютор перенес прокат экшн-комедии МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА. Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес и Джош Дюамель.

Несколько новинок также заявила «Атмосфера кино»: со 2 марта 2023-го в прокат выйдут БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ, на 16 марта встала картина СНЕГИРЬ, а с 9 февраля на 26 января 2023 года переехала картина МЕДЕЯ Игоря Волошина.

На минувшей неделе АВК'PRO и Кинотудия имени Горького объявили о начале стратегического партнерства. Первым совместным релизом тандема станет новогодняя комедия ЕЛКИ-ИГОЛКИ, заявленная на 29 декабря.

На 8 декабря компания «Белые ночи» заявила драму РЯДОМ Тамары Дондурей. С 23 марта на 23 февраля 2023-го TenLetters подвинула релиз комедии БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ. Драму ПОМНИТЬ прокатчик «Про:взгляд» перенес с 1 декабря на 8 декабря.

Драму СОЖГИ ВСЕ МОИ ПИСЬМА кинокомпания «Русский Репортаж» выпустит в прокат 8 марта 2023 года. Перевыпуск фильма ДУРНАЯ КРОВЬ Леоса Каракса переехал с 26 января на 23 февраля 2023-го, а ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ— с 26 января на 23 февраля.

Компания «Артхаус» из графика релизов убрала мультфильм ВОЙНА ЕДИНОРОГОВ, который был заявлен на 8 декабря, а также триллер ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ Клер Дени, стоявший на дате 1 декабря. При этом картину БОЛЬШЕ, ЧЕМ НИКОГДА, показанную на минувшем Каннском кинофестивале, прокатчик заявил на 9 февраля 2023 года.