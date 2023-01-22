Обзор изменений графика релизов в России с 16 по 22 января

«Три мушкетера», хорроры и семейные проекты

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила на 27 апреля приключенческую картину ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН. Проект ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ встал на 8 марта. Также прокатчик убрал из графика фильм АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ — новая дата релиза будет объявлена позднее.

Компания «Централ Партнершип» убрала из графика фильм НЕВЕДОМОЕ, стоявший 2 марта 2023 года. Вместо него на дату заявлен приключенческий проект ПРИНЦ ПУСТЫНИ.

Из графика релизов также ушли мультфильм CRICKET кинокомпании TenLetters, стоявший на дате 16 февраля, и мелодрама МОЛОЧНАЯ ДЕВОЧКА — со 2 февраля. Анимационный релиз ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА ЕСЕНИИ. ВЫПУСК №1 прокатчик выпустит 2 марта, а отечественную мелодраму ЭТА ЛЮБОВЬ — 16 февраля.

Capella Film убрала с 23 февраля триллер ДЕВУШКА В БЕЗДНЕ, однако на дату теперь встал китайский боевик РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ. Триллер НЕ ЗАСЫПАЙ выйдет в прокат с 1 июня. Фильм WAITING FOR DALI дистрибьютор подвинул на 31 августа с 20 апреля, поменяв его местами с французским проектом КОМНАТА ЧУДЕС.

Компания «Кинологистика» заявила фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ на 2 марта, боевик МОЙ МОНСТР — на 13 апреля, а приключенческий релиз СТРАЖИ ВРЕМЕНИ поставила на 16 марта. Семейный фильм ЮНЫЙ ВОЖДЬ ВИННЕТУ прокатчик перенес с 16 февраля на 6 апреля.

Мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК «Вольга» выпустит в прокат 2 марта. Мелодраму ОПАСНАЯ ИГРА компания «Пионер» заявила на 2 марта, отечественная драма ТЕМБОТ стартует в прокате с 16 февраля.

Компания «Парадиз» заявила комедию МИЛЛИОНЕР НА ТРИ ДНЯ на 23 февраля. Криминальный триллер БОГ – ЭТО ПУЛЯ переехал с 23 февраля на 20 апреля, фильм МЭГГИ МУР(Ы) — с 20 апреля на 1 июня, а боевик ТРИ МУШКЕТЕРА встал на 16 марта вместо 23 марта.

Проект DARK GAME компания World Pictures покажет в российских кинотеатрах с 9 сентября, фильм ужасов FROM BLACK — с 29 июня, а хоррор THE ACCURSED стартует в прокате 13 апреля. Фильм ужасов СЕЛФИ прокатчик перенес с 9 февраля на 8 июня, проект LA EXORCISTA — с 27 апреля на 30 марта. Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ДРУГОЙ МИР стартует в прокате с 25 мая вместо 18 мая, а триллер ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ — с 18 мая вместо 13 апреля. Боевик ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ дистрибьютор перенес с 16 февраля на 13 июля.