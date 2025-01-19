top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 января 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

19 января 2025

Перевыпуски Уэса Андерсона и Макото Синкая, а также немного переносов

На минувшей неделе «Иноекино» сообщило о том, что перевыпустит в прокат аниме Макото Синкая ЛОВЦЫ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ (6 февраля) и ленту Уэса Андерсона КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ (20 февраля).

«Парадиз» устроил перестановку своих голливудских релизов. Драма СЕМЬ ВУАЛЕЙ ушла с 27 февраля на 20 марта. Ранее там стоял триллер ВЫЖИВШИЙ, который теперь переместился на 8 мая. Тем временем, криминальная комедия ЧОКНУТЫЕ сдвинулась с 6 марта на 27 февраля.

6 февраля в прокат выйдет психологическая драма ВРЕМЕНА ГОДА от Продюсерского центра «ВГИК-Дебют». Главные роли в картине исполнили Ирина Гринёва, Денис Медведев, Павел Осадчий, Александр Галибин и другие.

World Pictures заявил на 26 июня фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ.

Must see magic film вернул в прокатную сетку мультфильм ПИГСИ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ. Теперь его релиз запланирован на 13 февраля.

«ПилотКино» поставил на 20 февраля итальянскую комедию СЕКРЕТНЫЙ ПАПА.

27 февраля на экранах дебютирует мелодрама МЕШОК КАРТОШКИ. В фильме Марты Котовой сыграли Ханна Масальская, Сергей Штепс, Руслан Герман и Алена Змеу.

TenLetters вновь поставил в график релизов проект КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ (18 декабря). Компания также сдвинула драматический триллер БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА с 13 февраля на 13 марта.

КИНО.АРТ.ПРО продолжит второй сезон проекта «Театр в кино» и выпустит 25 января киноверсию балета СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА в постановке Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Финист. Первый богатырь» взлетел на вершину
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 января 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Плохая девочка» и «Шаман» доминируют среди новинок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Финист» опередил «Волшебника»
Подробнее
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 году
Подробнее
Аудитория YouTube продолжила снижаться после замедления платформы в России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Финист» продолжает лидировать
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 января
Подробнее
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 января 2025 года
Подробнее
Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»
Подробнее
Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского фестиваля MyFrenchFilmFestival
Подробнее
Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2025 года
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернули первенство
Подробнее
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесено из-за пожаров
Подробнее
В Москве прошла премьера романтического драмеди «Четыре четверти»
Подробнее
Официальная касса России: в гостях у сказки
Подробнее
Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотра
Подробнее
Рынок онлайн-видео в Азии вырастет на 40% к 2029 году
Подробнее