Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 января 2025 года

Перевыпуски Уэса Андерсона и Макото Синкая, а также немного переносов

На минувшей неделе «Иноекино» сообщило о том, что перевыпустит в прокат аниме Макото Синкая ЛОВЦЫ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ (6 февраля) и ленту Уэса Андерсона КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ (20 февраля).

«Парадиз» устроил перестановку своих голливудских релизов. Драма СЕМЬ ВУАЛЕЙ ушла с 27 февраля на 20 марта. Ранее там стоял триллер ВЫЖИВШИЙ, который теперь переместился на 8 мая. Тем временем, криминальная комедия ЧОКНУТЫЕ сдвинулась с 6 марта на 27 февраля.

6 февраля в прокат выйдет психологическая драма ВРЕМЕНА ГОДА от Продюсерского центра «ВГИК-Дебют». Главные роли в картине исполнили Ирина Гринёва, Денис Медведев, Павел Осадчий, Александр Галибин и другие.

World Pictures заявил на 26 июня фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ.

Must see magic film вернул в прокатную сетку мультфильм ПИГСИ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ. Теперь его релиз запланирован на 13 февраля.

«ПилотКино» поставил на 20 февраля итальянскую комедию СЕКРЕТНЫЙ ПАПА.

27 февраля на экранах дебютирует мелодрама МЕШОК КАРТОШКИ. В фильме Марты Котовой сыграли Ханна Масальская, Сергей Штепс, Руслан Герман и Алена Змеу.

TenLetters вновь поставил в график релизов проект КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ (18 декабря). Компания также сдвинула драматический триллер БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА с 13 февраля на 13 марта.

КИНО.АРТ.ПРО продолжит второй сезон проекта «Театр в кино» и выпустит 25 января киноверсию балета СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА в постановке Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ