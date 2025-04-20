Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 апреля 2025 года

«Нэжча побеждает царя драконов», перенос «Зоны интересов» и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила две новинки – НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (29 мая) и ДЕТИ-ШПИОНЫ (21 августа). Российские ленты ГЕРОИ АНЕКДОТОВ и МОЙ ПАПА — МЕДВЕДЬ поменялись местами – теперь они выйдут 24 и 31 июля соответственно. Комедийный экшн ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА сдвинулся с 19 на 26 июня, а комедия КОЛБАСА – с 14 августа на 7-е.

«Амедиатека» перенесла релиз драмы ЗОНА ИНТЕРЕСОВ с 15 на 22 мая.

Global Film сдвинул триллер КРУТОЙ ПОВОРОТ с 24 апреля на 22 мая. Ранее там стояла мелодрама СНЫ О НЕЙ, которая теперь ушла на 5 июня. В свою очередь, из графика релизов временно пропала лента МОЯ ПАНДА, заявленная как раз на 5 июня.

«Наше кино» поставило на 24 июля картину БЕЗ ПРАВИЛ, а на 4 сентября – БЭМБИ. ЛЕСНОЙ КОШМАР. Картина МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА, которая рассказывает в временах, когда в стране гремела поп-группа «Мираж», выбыла из прокатной сетки – она была запланирована на 19 февраля 2026 года.

Сразу четыре релиза «Кинологистики» также ушли из графика: ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ (прошлая дата – 8 мая), СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАКАТ (прошлая дата – 12 июня), ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕМЛИНОВ (прошлая дата – 3 июля) и СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ (прошлая дата – 24 июля). Место последнего в сетке заняла новинка – хоррор УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР. Помимо этого, компания также заявила фильмы МОЯ ЛОШАДЬ (15 мая) и СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ (17 июля). Триллер СИНИСТЕР. ИЗ ТЬМЫ сдвинулся на неделю – с 5 на 12 июня. Картина СМЕРТЬ В ЛИФТЕ переместилась с 22 мая на 26 июня, где ранее стояла лента КУНГ-ФУ КОТ – теперь она выйдет 19 июня. Последняя дата, в свою очередь, принадлежала триллеру ОТКРЫТОЕ МОРЕ. СМЕРТЬ РЯДОМ, который теперь дебютирует 10 июля.

MVK поставил на 22 мая драму ПРАВИЛА ФИЛИППА, участвовавшую в прошлом году в фестивале «Окно в Европу».

«Экспонента Фильм» убрала из графика релизов мультфильм для взрослых ПОЛНЫЙ АРМАГЕДДЕЦ, который был намечен к выходу на 19 июня.

«Парадиз» устроил перестановку своих проектов. ТОРНАДО ушел с 29 мая на 12 июня, где стояла драма ВЕЛИКАЯ ЛИЛИАН ХОЛЛ – теперь она сдвинулась на 26 июня. В свою очередь, экшн ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ занял освободившееся 29 мая (прошлая дата – 26 июня).

«СБ Фильм» сдвинул релиз приключенческой драмы СУДЬБА БАРАБАНЩИКА с 8 на 15 мая.

«НГ Фильм Дистрибьюшн» поставил на 1 мая боевик АЛДАН.

Фото: кадр из фильма ЗОНА ИНТЕРЕСОВ