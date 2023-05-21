Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 15 по 21 мая

Китайские летчики, зверогонщики и очень плохие родители

Релиз «Централ Партнершип» УВОЛИТЬ ЖОРУ ищет новую дату начала проката, уйдя с 8 июня.

«Наше кино» заявила релиз Я ДЕЛАЮ ШАГ на 9 сентября.

«Вольга» объявила о выходе двух новых фильмов: ЗВЕРОГОНЩИКИ увидят российский прокат 22 июня, а ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ — 7 марта 2024 года.

СБ Фильм представит крупнейший китайский релиз 2023 года КОРОЛЬ НЕБА (BORN TO FLY) 15 июня.

«НМГ Кинопрокат» и «Русский Репортаж» перенесли свой релиз ПРОСТО СУПЕР на день — с 22 июня на 23 июня.

Ряд переносов состоялся у «Cinemaus Studio». ВПЕРЕД! выйдет 8 июня вместо 25 мая. КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ, который должен был выйти в апреле, попадет на экраны 6 июля. Релиз РАЗБОЙ переехал с 25 мая на 15 июня. Картина СОЛЬФАСОЛЬ встретится с российским зрителем 5 октября вместо 4 ноября. Старт проката ленты БИЗНЕС ПО-РУССКИ запланирован на 27 июля.

Фильм ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ РОДИТЕЛИ россияне увидят после 15 июня, а В ПОИСКАХ СНЕЖНОГО БАРСА — после 29 июня.

Фото: постер фильма КОРОЛЬ НЕБА.