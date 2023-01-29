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Обзор изменений графика релизов в России с 23 по 29 января

Автор: Виолетта Палий

29 января 2023

«Три мушкетера», новая дата «Вызова» и многое другое

Компания «Атмосфера кино» на 15 декабря заявила фильм ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ, роли в котором исполнили Венсан Кассель, Ева Грин, Луи Гаррель, Франсуа Сивиль и другие. Кроме того, прокатчик убрал с 5 октября картину КЕНТАВР Кирилла Кемница.

Фэнтези-проект БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ компания Global Film подвинула на 8 марта с 6 апреля, а комедийный боевик МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА Global Film – на 14 февраля с 8 марта. 

Прокат фильма ВЫЗОВ Клима Шипенко компания «Централ Партнершип» перенесла с 12 апреля на 20 апреля. 

Ряд изменений в графике заявила компания «Парадиз»: комедия МИЛЛИОНЕР НА ТРИ ДНЯ встала на 23 февраля, триллер БОГ – ЭТО ПУЛЯ заявлен на 20 апреля. Драму ЗОСЬКИНА ЗАПРАВКА прокатчик выпустит 30 марта, а мультфильм ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ – 26 октября. Хоррор ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ переехал с 30 марта на 13 апреля, фильм ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА! выйдет в прокат 20 апреля вместо 13 апреля, а криминальный детектив МАРЛОУ – 23 февраля вместо 16 февраля.

«Иноекино» перевыпустит фильм СОЛНЦЕСТОЯНИЕ Ари Астера 8 марта, а аниме ФОРМА ГОЛОСА покажет с 9 февраля. Совместно с «Русским Репортажем» компания заявила на 23 февраля ре-релиз мультфильма ТАЙНА КЕЛЛС.

Компания TenLetter перенесла прокат комедии БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ с 23 февраля на 13 апреля. Историческая драма ГОЛДА. СУДНЫЙ ДЕНЬ компании «Экспонента Фильм» стартует в прокате 24 августа вместо 27 апреля. Триллер ПРЯМОЙ ЭФИР Карена Оганесяна кинокомпания «Белые ночи» покажет 6 апреля вместо 9 февраля. Начало проката документального проекта ЖЕНЯ И ВАНЯ НА КРАЮ СВЕТА «Пионер» планирует на 23 февраля. На 16 марта «СБ Фильм» поставила мультфильм МОРСКИЕ МОНСТРИКИ. Драму ПОСЛЕ ЯНГА компания A-One Films покажет в российских кинотеатрах с 16 февраля. Картину ВЕЧНО МОЛОДЫЕ Russian World Vision поставила на 2 марта. 

Драму АЙТА Степана Бурнашева компания «Про:взгляд» заявила на 30 марта, а мелодраму СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА Романа Михайлова перенесла на 16 февраля с 9 февраля.

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