Обзор изменения графика релизов на неделе 18–24 сентября

Третий «Паддингтон», новая комедия от «Квартета И» и много хорроров

На минувшей неделе компания «Вольга» анонсировала релиз ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 3. Франшиза про всенародно любимого медвежонка вернется на большие экраны 28 ноября 2024 года.

«Централ Партнершип» объявила дату выхода нового проекта «Квартета И». Комедия ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ появится в прокате 22 февраля 2024 года.

«Каропрокат» заявила сразу три новых картины – криминальный триллер КРУПНЫЙ УЛОВ с Беном Фостером, Дженной Ортега и Томми Ли Джонсом (26 октября), французский хоррор ВУРДАЛАК (2 ноября) и cлэшер КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ с Меной Масудом (16 ноября).

Также три проекта анонсировала Universal Distribution – компания выпустит комедийный хоррор МОЙ ЛЕНИВЕЦ – УБИЙЦА (2 ноября), тайский триллер ВЕНДИГО – ДЕМОН СМЕРТИ (14 декабря) и драмеди ОТПУСК ПО-КОРЕЙСКИ (28 декабря). Свою дату изменил фэнтезийный хоррор КОШМАРЫ ЛУННОГО САДА, который теперь выйдет на неделю раньше – 12 октября.

«Экспонента» сдвинула несколько своих хорроров на более позднее время. THE BRIDGE CURSE. RITUAL ушел с 9 ноября на 7 декабря. Раньше на этой дате стоял THE PRAYER, который теперь переместился на 4 января 2024 года. 1 февраля 2024 года застолбит за собой AUXILIO (прошлая дата – 4 января 2024 года), а стоявший там TAINTED SOUL уйдет на 29 февраля 2024-го.

«Каскад фильм» выпустит в прокат испанский триллер АНГЕЛ МЕСТИ 12 октября. На эту же дату «Центр документального кино» поставил ленту о модельере Джанни Версаче с говорящим названием ВЕРСАЧЕ.

«Русский репортаж» заявил фильм ужасов ТЕМНЫЕ ОКНА на 22 февраля 2024 года. Две картины компании сменили свои даты: хоррор БАЙКИ НА ХЭЛЛОУИН появится на экранах на неделю раньше запланированного (19 октября вместо 26-го), а южнокорейский триллер В ТЕЛЕ УБИЙЦЫ, наоборот, ушел с 7 декабря на 1 февраля 2024 года. Комедия ВЕНСАН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ, участвовавшая в программе «Неделя критики» Каннского кинофестиваля, осталась без даты. Ранее ее выход был запланирован на 18 января 2024 года.

MVK анонсировала выход отечественного триллера СЛЕЖКА с Кристиной Корбут на 12 октября, а TenLetters заявила релиз хоррора ДЖЕСТЕР на 9 ноября.

«НМГ Кинопрокат» перенесла комедию ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА с Яном Цапником и Антоном Жижиным на неделю раньше – теперь она появится на экранах 21 декабря вместо 28-го.

Два мультфильма компании «Наше кино» выбыли из графика релизов – ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (прошлая дата – 26 октября) и СУПЕРСАНТА (прошлая дата – 30 ноября).

«Пионер» перенес на 9 ноября китайский мультфильм МАСТЕР КИД, ранее заявленный к выходу на 5 октября. На этой же дате раньше стояла испанская драма ГРАНИЦЫ БЕЗУМИЯ, которая теперь ушла из графика проката.

Компания Global Film сдвинула хоррор ПРОКЛЯТИЕ ДУДОЧНИКА с 12 октября на 30 ноября.

Фото: кадр из фильма КРУПНЫЙ УЛОВ