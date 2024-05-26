Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 мая 2024 года

«Елки 11», два новых фильма с Сильвестром Сталлоне и многое другое

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» заявил дату выхода фильма ЕЛКИ 11. Новая часть популярной праздничной франшизы выйдет в российский прокат 19 декабря. Помимо этого, компания также анонсировала ленту ОСТОРОЖНО! ТВОЯ МАТЬ! на 4 июля. Романтический мюзикл в атмосфере 90-х ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Святослава Подгаевского сдвинулся на неделю позже – теперь он стартует на экранах 29 августа.

«Русский Репортаж» покажет несколько новинок – СИРОККО ИЗ СТРАНЫ ВЕТРОВ (12 сентября), МОЙ МАРЧЕЛЛО (26 сентября), FOX AND HARE SAVE THE FOREST (7 ноября) – и перевыпустит документальный фильм ДИОР И Я (1 августа). Драмеди ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ переместилось с 6 июня на 25 июля, где ранее стоял хоррор ВУДУ. ШЕПОТ ТЬМЫ – теперь он ушел на 10 октября. Еще один фильм ужасов, ЗАКЛЯТИЕ АМЕЛИИ, выйдет в прокат на неделю раньше запланированного – 15 августа.

«Парадиз» выпустит сразу два боевика с Сильвестром Сталлоне – НЕПРОБИВАЕМЫЙ (12 сентября) и ALARUM (9 января 2025 года). Триллер ВЫЖИВШИЙ с Джошем Дюамелем и Закари Ливаем сдвинулся с 6 июня на 22 августа, боевик ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ с Джейми Фоксом и Робертом де Ниро – с 12 сентября на 28 ноября, а комедия НЕЖДАНЧИК – с 20 июня на 18 июля. Ранее там стоял хоррор МЕСТЬ ЗОЛУШКИ, который временно выбыл из графика релизов. Новой датой обзавелась драма ПАПУЛЯ с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном – она выйдет в прокат 11 июля.

«Пионер» заявил на 4 июля отечественную фантастику КОНТАКТЫ, участвовавшую в основной конкурсной программе фестиваля актуального российского кино «Маяк». Также на эту дату ушли сразу два проекта разных дистрибьюторов – хоррор КОЛЛЕКЦИОНЕР: ВОЗРОЖДЕНИЕ от World Pictures (прошлая дата – 18 июля) и биографическая драма ОБЪЯСНИ МНЕ, ЛЮБОВЬ от Mainstream (прошлая дата – 6 июня).

«Иноекино» перевыпустил в прокат японский фильм ужасов ТЕМНЫЕ ВОДЫ Хидэо Накаты (27 июня) и драму ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером (11 июля).

КИНО.АРТ.ПРО сдвинул корейский триллер СПЛИТ. ЗВЕЗДА НА ГРАНИ с 5 сентября на 6 июня. Ранее на этой дате стоял проект «Ракеты Релизинг» ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК, который временно выбыл из графика.

«ПилотКино» заявило на 20 июня драму В ПОИСКАХ АДАМА, где одну из ролей исполнил Дэвид Духовны.

«Артхаус» убрал из сетки релизов драму ТЕЛЕЦ с Машин Ган Келли в главной роли. Ее кинотеатральный прокат был запланирован на 4 июля.

Фото: кадр из фильма МОЙ МАРЧЕЛЛО