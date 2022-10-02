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Обзор изменений графика релизов России с 26 сентября по 2 октября

Автор: БК

2 октября 2022

«Холоп 2», анимация и многое другое

На минувшей неделе стало известно, что фильм ХОЛОП 2  компания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 21 декабря 2023 года. Дату релиза изменил фильм БЫВШИЕ — дистрибьютор выпустит проект 22 декабря вместо 1 декабря этого года. Драма ДЫХАНИЕ Романа Каримова выбыла из графика релизов — проект был заявлен на 6 октября. 

В пакет компании «Вольга» вошел мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5, прокатчиком которого ранее была SPPR. Проект остается на дате 29 декабря. Прокатчик также заявил на 10 ноября картину ЗЕМУН от студии «Рок» Алексея Учителя.

Без даты российского проката осталась картина Владимира Мункуева НУУЧЧА, которую Capella Film планировала выпустить 13 октября

На 17 ноября компания «Наше кино» поставила драму ЖАННА. Перевыпуск мультфильма КУРИНЫЙ ЗАБЕГ компания TenLetters заявила на 20 октября. «СБ Фильм» убрала из графика релизов проект «ЕРАЛАШ» В КИНО! ВЫПУСК 4, стоявший 27 октября. 

Драму Петра Тодоровского ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК компания «Каропрокат» заявила на 10 ноября этого года. Фильм НЕПОСЛУШНИК 2 изменил старт проката с 29 декабря на 15 декабря 2022 года.

На 5 января 2023 года компания Global Film поставила французский мультфильм ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Еще один анимационный проект в пакете прокатчика изменил дату выхода — РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ стартует в прокате 19 января вместо 5 января 2023 года. 

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