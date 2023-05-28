Обзор изменений графика релизов России за неделю с 22 по 28 мая

Фигуристы, смешарики и Баба-Яга

На минувшей неделе стало известно, что спортивную драму ЛЕД 3 будет прокатывать компания «Централ Партнершип». Как и в прошлые разы, картину выпустят на экраны в день святого Валентина, 14 февраля 2024 года.

«НМГ Кинопрокат» сдвинула свой релиз СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО на неделю, с 19 октября на 12 октября 2023 года. Выход норвежского мультфильма ПРОСТО СУПЕР съехал с 23 июня на 20 июля.

Кинокомпания «Наше кино» сменила дату релиза фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР с 10 августа на 3 августа. Помимо этого, прокатчик запланировал ряд релизов на осень. Среди них НОЧЬ РАСПЛАТЫ, запланированная на 12 октября и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2, которая попадет на российские экраны 16 ноября. Помимо этого на 2024 год намечены два российских релиза: проект Рената Давлетьярова СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ (24 октября 2024 года) и экранизация интернет-мема ЖДУН, выход которой дистрибьютор назначил на 26 декабря.

«Экспонента Фильм» заявила картину РУБЕЖ ВЫЖИВАНИЯ на 20 июля. Ее релиз BREAKING POINT съехал с 20 июля на 28 сентября.

Без даты остались релизы ДУДОЧНИК Global Film и ОСТРОВ ПРОПАВШИХ ДЕВЧОНОК Magic Film Company.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 2.