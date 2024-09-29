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Обзор изменений графика релизов на неделе 23–29 сентября 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

29 сентября 2024

Богатырский сиквел, возвращение фильма «Квартета И» и новый «Мажор»

На минувшей неделе «Вольга» заявила продолжение летнего «богатырского» хита от студии «Мельница» и кинокомпании СТВ – мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА дебютирует на экранах 12 июня 2025 года. 

«Атмосфера кино» сдвинула релиз отечественной комедии ПО БАРАМ с Павлом Табаковым с 28 ноября на 30 января 2025 года. Компания также выпустит две новинки – хоррор ПЕРЕВОЗЧИК ДУШ с Ником Фростом (14 ноября) и экшн-триллер МАРИЯ, МАТЬ ХРИСТА (5 декабря) от режиссера ПАРАНОЙИ Ди Джея Карузо.

«Централ Партнершип» анонсировал новый фильм франшизы с Павлом Прилучным – МАЖОР В ДУБАЕ появится в прокате 30 октября 2025 года. В график релизов также вернулась новая комедия от «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ. Картина, выход которой был намечен на 22 февраля, доберется до кинотеатров 28 ноября. 

Две российских проекта заявил «НМГ Кинопрокат» – ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (7 ноября) и НЕЙРОБАТЯ (12 июня 2025 года). 

Комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ от компании «Наше кино» переместилась с 24 октября на 17 апреля 2025 года. Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Ольга Лерман и Роман Мадянов.

Cinemaus Studio временно убрала из прокатной сетки семейную драму КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ: НОВАЯ ГЛАВА. Выход проекта был запланирован на 3 октября.

«Парадиз» перенес криминальную комедию ЧОКНУТЫЕ с 12 декабря на 13 марта 2025 года. В актерском составе проекта, недавно представленного на кинофестивале в Торонто, задействованы Дженнифер Кулидж, Эд Харрис, Гэбриэл Юнион, Льюис Пуллман и Билл Мюррей.

14 ноября в кинотеатрах дебютирует новая лента от режиссера ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА Владимира Аленикова – драма МЯТЕЖНИКИ

КИНО.АРТ.ПРО поставил на 6 октября киноверсию оперы ЗОЛУШКА в постановке театра «Геликон-опера». Релиз откроет второй сезон проекта «Театр в кино». 

MVK заявил новинку ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО» на 5 декабря. 

3 июля 2025 года «Иллюзион кино» перевыпустит в прокат культовую мелодраму Витторио Де Сика БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен в главных ролях.

TenLetters сдвинул релиз мультфильма 200% ВОЛК 24 октября на 6 марта 2025 года. 

Фото: кадр со съемок фильма ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ 

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