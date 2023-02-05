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Обзор изменений графика релизов в России с 30 января по 5 февраля

Автор: Виолетта Палий

5 февраля 2023

Боевик с Джерардом Батлером, «Онегин» и фильмы ужасов

Компания «Атмосфера кино» изменила дату проката фильма ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН с 27 апреля на 6 апреля. Триллер МЕГАЛОДОН переехал с 20 апреля на 18 мая, а комедия КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ с Джеки Чаном в главной роли стартует в прокате 27 апреля вместо 18 мая. Отечественную картину КЕНТАВР прокатчик выпустит 13 июля вместо 5 октября.

Ряд обновлений заявила компания Global Film: боевик БЕГЛЕЦ с Джерардом Батлером стал на 25 мая, триллер БЕЗ ФИЛЬТРОВ — на 18 мая, а фильм ВЗЛОМЩИК выйдет в российский прокат со 2 марта. Детективный триллер ЛОГОВО ШПИОНА заявлен дистрибьютором на 13 апреля, фильм ужасов ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ — на 4 мая, а комедия РАЗВОД ПО-ГЕЙМЕРСКИ с Ванессой Паради стартует в кинотеатрах страны с 27 апреля. Боевик ЧЕРНЫЙ ЛОТОС встал на дату 23 марта, а проект ЧУЖАК — на 29 июня. Триллер МИССИЯ АССАСИНА с Брюсом Уиллисом дистрибьютор перенес с 12 апреля на 16 марта. 

На 1 декабря «Централ Партнершип» заявила фильм МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Проект ВАСЯ НЕ В СЕБЕ выйдет в отечественный прокат с 5 октября. На 7 марта 2024 года прокатчик поставил фильм ОНЕГИН Сарика Андреасяна. Хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ. ПОСВЯЩЕНИЕ заявлен на 23 марта, а приключенческий проект ПРИНЦ ПУСТЫНИ переехал со 2 марта на 6 апреля.

Компания «Наше кино» подвинула в графике релизов приключенческий проект ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА — прокат фильма начнется 13 апреля вместо 2 марта. АВК’PRO перенесла с 23 февраля на 2 марта триллер ДЕТЕКТОР, а фильм МАСКЕРАД — с 20 апреля на 6 апреля. Триллер MUTI с Морганом Фриманом компания «Экспонента Фильм» заявила на 27 апреля вместо 16 марта.  

Фильм ужасов НА ПОРОГЕ СМЕРТИ «Русский Репортаж» выпустит в прокат 1 июня вместо 6 июля, а хоррор ПАНТАФА – ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА ДУШ — 20 июля вместо 1 июня. Мелодраму ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ? компания «Вольга» подвинула на 8 марта с 9 февраля. Проект ПРИНЦЕССА БАЛЕТА компании Russian World Vision выйдет в прокат со 2 марта. 

Кроме того, из графика релизов выбыл байопик БЕЗОС, который компания «Ракета Релизинг» планировала выпустить с 23 февраля, а «Парадиз» убрал со 2 марта приключенческий проект КОРОЛЬ АРТУР.

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