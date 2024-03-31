Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 марта 2024 года

Новый «Чебурашка», голливудская «Максин XXX» и перевыпуски аниме Хаяо Миядзаки

На минувшей неделе в Москве завершился Международный форум «Российский кинобизнес 2024», который принес немало анонсов новых релизов, а также изменений дат в графике проката.

«Централ Партнершип» объявил официальную дату выхода ЧЕБУРАШКИ 2. Продолжение самого кассового фильма в истории отечественного проката появится на экранах 1 января 2026 года.

«КарроПрокат» заявил в своем пакете две зарубежные новинки – фантастический экшн ХАННА В ИГРЕ с Сашей Лусс (29 мая) и триллер ЭФФЕКТ ПАРАДОКСА с Ольгой Куриленко и Харви Кейтелем (4 июля). Новой датой также обзавелось драмеди ОБЕ ДВЕ – теперь оно дебютирует 25 июля.

Три новых проекта анонсировала «Вольга»: хоррор МАКСИН XXX с Мией Гот (11 июля) и мультфильмы ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (29 августа) и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (26 декабря). Казахский триллер ПРИГОВОР сдвинулся с 4 апреля на 16 мая.

16 июня Russian World Vision выпустит на экраны французскую ленту с Кевом Адамсом и Жаном Рено ОТПУСК НЕ ПО-ДЕТСКИ, а 27 июня – хоррор из программы «Берлинале» THE DEVILS BATH. Помимо этого, компания покажет в кинотеатрах еще два классических аниме Хаяо Миядзаки МОЙ СОСЕД ТОТОРО (29 августа) и ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (12 декабря).

«Атмосфера кино» перенесла комедию Алексея Пиманова ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ на 18 июля, а ее прошлую дату – 4 апреля – занял триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО с Майклом Китоном, который должен был выходить на этой неделе. Ранее на 18 июля стояла семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА, но теперь она сдвинулась на неделю раньше и появится в прокате 11 июля. Компания также заявила четыре новинки: АТЭЛЬ-МАТЭЛЬ (17 апреля), КРУТОЙ И ПЕРЕЦ (17 июля), ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (26 сентября) и ФИНАЛ (20 февраля 2025 года).

«Наше кино» покажет хоррор ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 в российском прокате с 30 мая. Свою дату изменил мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ, который теперь выйдет 26 сентября, а не 22 августа, как было запланировано.

«НМГ Кинопрокат» заявила в своем графике эпатажную комедию КОРЕША с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком (18 июля) и мультфильм ФИННИК 2 (23 октября).

«Про:взгляд» анонсировал сразу шесть новинок – ОТЧАЯННЫЕ НАСЛЕДНИКИ (4 июля), ШУМ (8 августа), КОНЕЦ СВЕТА (19 сентября), ПРИШЕСТВИЕ ДЕМОНА (19 сентября), РЕВОЛЬВЕР (14 ноября) и ЗОМБИ-КЕНГУРУ (5 декабря). Свою дату изменил хоррор ВОПЛЬ, стоявший на 8 августа – теперь он появится на экранах 25 июля.

MVK перевыпустит в кинотеатрах культовую комедию Леонида Гайдая БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА в новой реставрации – любимую всеми ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах с 25 апреля.

Порцию зарубежных релизов заявила и Cinemaus Studio. В их числе – ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН (18 апреля), РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ (27 июня), НАВОДНЕНИЕ (11 июля), ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС (25 июля) и МЫ КУПИЛИ ПТИЦЕФЕРМУ (8 августа).

Capella Film анонсировала даты выхода трех своих картин – мелодрамы РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА (17 октября), семейной ленты БЭМБИ (31 октября) и отечественной комедии НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (14 ноября).

«Русский Репортаж» сдвинул релиз фантастической комедии ИМПЕРИЯ из программы Берлинского кинофестиваля с 20 июня на 11 июля. Ее прошлую дату займет новинка – драмеди ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Также компания заявила хоррор ТЬМА ИГРАЕТ В КУКЛЫ на 25 июля.

«КИНО.АРТ.ПРО» выпустит четыре новых ленты: СТАЛКЕР. ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ (25 апреля), ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК (9 мая), ТЫ ПРОСТО КОСМОС (27 июня) и ТИХОЕ МЕСТО. ИСТОРИЯ М (15 августа).

TenLetters перенесла на более раннюю дату драмеди ЖИЗНЬ ВВЕРХ НОГАМИ с Бобом Оденкерком – теперь она выйдет 2 мая, а не 16-го. Хоррор УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. МОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ, выпуском которого занимается World Pictures, в свою очередь ушел с 1 мая на 25 апреля.

A-One Films сдвинула китайский детектив ТОЛЬКО ТЕЧЕТ РЕКА с 30 мая на 27 июня. «Кинологистика» заявила хоррор АСТРАЛ. ДОМ ПРИЗРАКОВ на 2 января 2025 года.

Фото: кадр из фильма МАКСИН XXX