Новым директором по продукту PREMIER назначен Артем Гришан

Он сменил на посту Сергея Стамболцяна, который в феврале стал гендиректором сервиса

Артем Гришан назначен директором по продукту видеосервиса PREMIER, сообщает пресс-служба платформы. На новой должности он будет выстраивать производственные процессы, повышать скорость и качество каждого этапа разработки продукта онлайн-кинотеатра и создавать фундамент для роста его ключевых показателей.

Ранее Гришан возглавлял развитие цифрового фундамента экосистемы МТС, до того занимал руководящие должности в «Альфа Банке», Carprice и Торгово-Промышленной палате РФ.

«PREMIER обладает потенциалом кратного роста и всеми возможностями для формирования цифрового лидерства. Наличие в «Газпром-Медиа Холдинге» комплементарных видеосервису активов позволяет использовать накопленный опыт и в среднесрочной перспективе выйти на новый уровень комфорта потребления контента», — прокомментировал Артем Гришан свое назначение.

Ранее должность директора по продукту PREMIER занимал Сергей Стамболцян. В феврале 2023 года он перешел на должность генерального директора онлайн-кинотеатра.