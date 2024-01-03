«Холоп 2» заработал миллиард в российском прокате
Автор: БК
3 января 2024
Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 3 дня
Согласно данным ЕАИС на 11:05 (мск) 3 января, кассовые сборы отечественной комедии ХОЛОП 2 (CP) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 3 дня.
Лента Клима Шипенко стала двадцатым вторым российским проектом, собравшим миллиард в отечественном прокате, и первым за 2024 год.
ХОЛОП 2 вышел на экраны кинотеатров 1 января.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
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