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«Холоп 2» заработал миллиард в российском прокате

Автор: БК

3 января 2024

Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 3 дня

Согласно данным ЕАИС на 11:05 (мск) 3 января, кассовые сборы отечественной комедии  ХОЛОП 2 (CP) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 3 дня.

Лента Клима Шипенко стала двадцатым вторым российским проектом, собравшим миллиард в отечественном прокате, и первым за 2024 год.

ХОЛОП 2 вышел на экраны кинотеатров 1 января.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

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