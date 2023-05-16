Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца «Священный паук»»

Фильм вышел на экраны 11 мая

Картина иранского режиссера Али Аббаси УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» лишилась прокатного удостоверения. Эту информацию «Бюллетеню кинопрокатчика» подтвердили в кинокомпании «Экспонента Фильм», дистрибьюторе ленты в России.

Представители прокатчика процитировали письмо Министерства культуры, в котором говорится: «решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

В «Экспонента Фильм» отказались предоставить дополнительные комментарии.

В картине УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» рассказывается о религиозном фанатике, который ставит перед собой цель — избавить иранский город Мешхед от «скверны». Для этого он выискивает на улицах «распутниц» — и убивает их.

Фильм вышел в российский прокат 11 мая. За первый уикенд он заработал 1,49 млн рублей.