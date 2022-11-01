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Объединенная киносеть подала иск к IMAX

Автор: БК

1 ноября 2022

Корпорацию призывают к исполнению своих договорных обязательств

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» обратилась в суд с заявлением о понуждении корпорации IMAX к исполнению своих договорных обязательств. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Ранее стало известно об остановке деятельности IMAX в России, при этом публично компания не заявляла об уходе. В августе гендиректор киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин рассказал, что IMAX запретила показывать кино в своем формате при том, что само оборудование принадлежит демонстраторам.

По мнению председателя АВК Алексей Воронкова, судящиеся с IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в страну. Воронков подчеркнул, что «отношений, как раньше, уже не будет», и решение суда по делу IMAX станет козырем для кинотеатров, если через пять-десять лет кинокомпании вновь решат работать в России. 

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