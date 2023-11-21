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Индия повышает льготы для проведения съемок

Автор: Илья Кувшинов

21 ноября 2023

Правительство страны будет компенсировать до 40% расходов на производство

В Индии будут значительно увеличены льготы на проведение съемок. Ожидается, что федеральное правительство страны будет компенсировать до 40% на производство проектов, соответствующих требованиям. Об этом сообщает Variety.

Предельная сумма рибейтов также значительно увеличится – с 25 млн рупий ($300 тыс) до 300 млн рупий ($3,5 млн). Также для индийских проектов особой значимости будет введен дополнительный пятипроцентный бонус.

Международные картины имеют право на участие в данной программе только в том случае, если они получили разрешение на съемки от Министерства информации и телерадиовещания Индии после 1 апреля 2022 года. Субсидии будут выплачиваться в два этапа, причем последняя из них может выдаваться только по окончании производства на территории страны. За выдачу рибейтов будет отвечать специальный Офис по содействию развитию кинопроизводства, созданный при Национальной корпорации развития кинопроизводства (NFDC).

По словам министра информации и телерадиовещания Анурага Тхакура, Индия намерена стать крупным центром для съемок фильмов со всего мира.

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