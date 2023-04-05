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День Индии состоится на ММКФ

Автор: БК

5 апреля 2023
45.moscowfilmfestival.ru

В его рамках пройдет питчинг российских проектов

На 45-м Московском Международном кинофестивале, который пройдет с 20 по 27 апреля, в рамках деловой программы состоится  дискуссия «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». 

Мероприятие, организованное РОСКИНО совместно с Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, намечено на 21 апреля. Стороны обсудят возможности съемок в российских регионах, перспективы совместного кинопроизводства, темы и сюжеты потенциальных копродукционных проектов и другие вопросы. 

Также в рамках круглого стола состоится презентация нового проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России – Filming Locations in Russia (продвижение российских регионов как локаций для съемок для зарубежных кинематографистов).

По завершении круглого стола российские кинематографисты представят свои проекты индийским продюсерам в рамках копродукционного питчинга. Мероприятия пройдут в кинотеатре «Октябрь». Одним из участников деловой программы ММКФ станет Нитин Тедж Ахуджа, исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии.

«Являясь крупнейшим производителем фильмов в мире, а также обладая масштабным ресурсом по производству видеоконтента для телевидения и онлайн-платформ, Индия испытывает потребность в интересных концепциях и идеях, креативных решениях, новом контенте.  – отметил он. – Я надеюсь, что круглый стол и питчинг-сессия приведут к перспективному и плодотворному сотрудничеству креативных сообществ России и Индии. Питчинг даст индийским продюсерам возможность познакомиться с интересными российскими проектами и их создателями. Поскольку Индия – это наш основной и самый масштабный рынок, мы больше всего заинтересованы в контенте, который может срезонировать с индийской аудиторией; именно такие проекты будут рассматриваться для потенциальных ремейков, адаптации или копродукции».

На питчинг принимаются заявки проектов с потенциалом копродукции России и Индии от российских компаний и авторов до 15 апреля (включительно) через платформу www.script.moviestart.ru.

Полное расписание деловой площадки 45-го ММКФ будет опубликовано позднее.

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