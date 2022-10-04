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Россия и Индия могут подписать соглашение о взаимном показе своих фильмов

Автор: БК

4 октября 2022

Об этом заявил председатель Индийского совета по культурным связям Винай Сахасрабуддхе

Индия и Россия могли бы подписать соглашение о взаимном показе своих фильмов в кинотеатрах, заявил председатель Индийского совета по культурным связям (ICCR), действующего при МИД южноазиатской республики, Винай Сахасрабуддхе.

Как отметил Сахасрабуддхе, в России в первую неделю месяца под показы индийского кино может быть зарезервировано 50 кинотеатров, аналогичные меры будут приняты в Индии. При этом показы индийских фильмов должны осуществляться с русскими субтитрами, а российских — с субтитрами на хинди. 

Также глава ICCR считает, что российские и индийские представители киноиндустрии могут наладить взаимный обмен технологиями. 

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