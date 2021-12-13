Сериал «И просто так» стал лидером по просмотрам в «Амедиатеке»

В онлайн-кинотеатре за неделю значительно выросли число просмотров и активированных триалов

Продолжение сериала «Секс в большом городе», проект «И просто так», занял первое место по количеству просмотров в «Амедиатеке» с 10 по 11 декабря. Первые эпизоды сериала посмотрели 63% всех пользователей, смотревших «Амедиатеку» в данный период.

За два дня – 10 и 11 декабря – в онлайн-кинотеатре было активировано на 1200% больше пробных периодов, чем за предыдущие выходные, с 3 по 4 декабря. Причем 80% пользователей, активировавших пробный период, смотрели «И просто так».

«Общее количество просмотров сериалов и фильмов на видеосервисе с 10 по 11 декабря выросло на 65% по сравнению с 3-4 декабря», – добавила генеральный директор онлайн-кинотеатра «Амедиатека» Татьяна Калита.

Ранее стало известно, что сериал «И просто так» показал лучший старт на HBO Max среди всех сериалов с момента запуска видеосервиса в мае 2020 года. Кроме того, согласно данным HBO Max, количество зрителей оригинального сериала «Секс в большом городе» увеличились после премьеры первых эпизодов продолжения на 59% за неделю.