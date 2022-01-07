Российские фильмы отобраны в конкурсные программы кинофестиваля в Роттердаме

Смотр пройдет в онлайн-формате с 26 января по 6 февраля

51-й Международный кинофестиваль в Роттердаме объявил участников конкурсной программы. В числшо российских фильмов-конкурсантов вошел дебют Тамары Дондурей РЯДОМ (STAND BY ME) — картина будет представлена в программе Bright Future. Роли в проекте исполнили Всеволод Ледовский, Екатерина Ермишина, Илья Маланин, Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич Проект создан компанией «Пан-Атлантик Студио» при поддержке Минкульта РФ.

Также в основной конкурс Tiger Competition вошел фильм ПРИЗРАЧНО-БЕЛЫЙ (ACHROME) Марии Игнатенко. Действие фильма происходит в Прибалтике во время нацистской оккупации. Марис — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом и его женой. Следуя за братом, Марис покидает свою деревню и устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Казарма находится в монастыре, где Марис встречает молодую еврейку Лию, приговоренной к смерти. Роли в картине сыграли непрофессиональные актеры: Гоша Бергал, Андрей Кривенок и Надежда Зеленова, а также актриса Клавдия Коршунова. Проект снят кинокомпанией «Арк Пикчерс» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда Ковчег. Продюсерами картины выступили Константин Фам и Егор Одинцов.

Кроме того, двенадцатый по счету фильм казахского режиссера Адильхана Ержанова ШТУРМ будет представлен в программе Big Screen Competition. Картина казахско-российского производства продолжает развитие вселенной аула Каратас – миниатюрной иносказательной копии страны и мира. Именно в Каратасе происходит действие большинства фильмов Ержанова. Школа в Каратасе захвачена группой неизвестных. Они берут детей в заложники, но не предъявляют никаких требований. Местная полиция не может запросить подкрепление из города из-за проблем с коммуникацией, вызванных снежной бурей. Местный учитель Тазши понимает, что помощи ждать придется долго и собирает штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. За ночь они должны решить вопросы насчёт атаки и принять за нее ответственность. Продюсеры: Александр Плотников, Борис Хлебников, Наталья Дрозд, Анна Тихонова, Анастасия Куликова, Акан Сатаев, Ольга Хлащева, Серик Абишев, Аблайхан Ашимов, Жайдарбек Кунгужинов. Роли в проекте исполнили Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Нурлан Батыров, Данияр Алшинов и другие.

51-й Международный кинофестиваль в Роттердаме пройдет с 26 января по 6 февраля 2022 года в онлайн-формате.