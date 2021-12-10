Бюджет Института развития Интернета на 2022 год составит 15 млрд рублей

От 3 до 5 млрд рублей получат производители сериалов

Генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский сообщил, что бюджет организации на поддержку интернет-контента в 2022 году составит 15 млрд рублей. Об этом Гореславский рассказал 10 декабря на второй ежегодной научно-технической конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации».

Как отметила Ксения Болецкая в своем телеграм-канале, из бюджета института в 2022-м на сериалы, скорее всего, будет выделено от 3 до 5 млрд рублей. Иными словами, ИРИ может софинансировать порядка 20-30 сериалов. Таким образом роль госфинансирования в сегменте производства сериалов в следующем году резко вырастет.

Ранее стало известно, что наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития Интернета» под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко утвердил 48 победителей третьей сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Проекты отобраны из 412 поступивших на конкурс заявок и будут профинансированы на сумму почти 575 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Культура». В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году ИРИ провел три сессии конкурсного отбора, на которые поступило почти 1,4 тысяч заявок (допущено до конкурса 1186). Ожидается, что до конца года будет реализовано порядка 150 интернет-проектов.