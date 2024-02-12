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ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию национального контента

Автор: БК

12 февраля 2024

Поучаствовать в нем можно до 12 марта включительно

Институт развития интернета (ИРИ) открыл конкурс по созданию национального контента.

Прием заявок через личный кабинет на официальном сайте института продлится месяц – с 12 февраля по 12 марта до 18:00 (мск).

Организаторы ожидают проекты для широкой аудитории на темы национальной истории, культуры, традиций, качественных изменений в жизни общества, а также о современных и исторических героях. 

К участию допускаются проекты по пяти направлениям (видеоконтент, контент в блогосфере, мультиплатформенный контент, специальные интернет-проекты в СМИ, игры и ПО) со сроком реализации до конца 2026 года. Отмечается, что в рамках направлений «видеоконтент» и «контент в блогосфере» теперь также будут приниматься аудиосериалы.

В конкурсе появились новые требования – в частности, предоставление рабочих материалов к заявке. Для каждого формата есть свой перечень: так, например, для сериалов – это посерийный сценарный план, сценарий первой серии и библия персонажей. Также, при выходе проекта в финал обязательной стала подготовка видеоролика, в котором будет раскрываться основная задумка проекта и то, как он будет реализован.

Среди других заметных нововведений: в бизнес-план теперь можно включать расходы вне интернета, в том числе — на наружную рекламу, радио и ТВ. Более подробно о изменениях можно прочитать в документации.

Очная защита финалистов пройдет в мае, а победители станут известны в июне.

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