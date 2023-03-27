ИРИ объявил победителей конкурса на создание молодежного контента

Сумма поддержки составит около 3 млрд рублей

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса на создание молодежного контента. Поддержку получит 81 проект, ориентированный на молодую аудиторию. Общая сумма финансирования составит около 3 млрд рублей.

Конкурс был объявлен 1 ноября 2022 года, прием заявок завершился 1 декабря. Проекты должны были затрагивать актуальные для аудитории от 14 до 35 лет темы: поиск себя и отношения с миром, выбор жизненного пути, культурное многообразие и инклюзия по четырем форматным направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО).

В ИРИ было подано 1017 заявок, до конкурса допущен 861 проект. В финал вышли 140 заявителей из 11 регионов РФ, которые очно защитили свои проекты перед членами Конкурсного комитета.

Более половины победителей — 41 проект — отобраны в категории «контент в блогосфере». «Преобладание проектов для социальных сетей в молодежном конкурсе — не случайность, а логичная и правильная тенденция. Это контент для зрителей — условно — до 35 лет, и он должен размещаться там, где соответствующая аудитория проводит свое свободное время. Темы проектов и их подача также оцениваются экспертами на предмет актуальности для молодых людей, в том числе — для подростков, школьников средних и старших классов. Интересного контента для этой категории до сих пор мало, а с ней важно работать», — отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

По направлению «Видеоконтент» поддержку получат 17 проектов, еще 21 победитель отобран в категории «Мультиформатные проекты». В сегменте «игры» на поддержку ИРИ смогут рассчитывать два проекта: «Буки», совмещающие словесные игры и паззлами и загадками и комплекс игр «N++» на базе научно-популярного издания N+1.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте ИРИ.

