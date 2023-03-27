top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ объявил победителей конкурса на создание молодежного контента

ИРИ объявил победителей конкурса на создание молодежного контента

Автор: БК

27 марта 2023

Сумма поддержки составит около 3 млрд рублей

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса на создание молодежного контента. Поддержку получит 81 проект, ориентированный на молодую аудиторию. Общая сумма финансирования составит около 3 млрд рублей.

Конкурс был объявлен 1 ноября 2022 года, прием заявок завершился 1 декабря. Проекты должны были затрагивать актуальные для аудитории от 14 до 35 лет темы: поиск себя и отношения с миром, выбор жизненного пути, культурное многообразие и инклюзия по четырем форматным направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты (игры и ПО). 

В ИРИ было подано 1017 заявок, до конкурса допущен 861 проект. В финал вышли 140 заявителей из 11 регионов РФ, которые очно защитили свои проекты перед членами Конкурсного комитета. 

Более половины победителей — 41 проект — отобраны в категории «контент в блогосфере». «Преобладание проектов для социальных сетей в молодежном конкурсе — не случайность, а логичная и правильная тенденция. Это контент для зрителей — условно — до 35 лет, и он должен размещаться там, где соответствующая аудитория проводит свое свободное время. Темы проектов и их подача также оцениваются экспертами на предмет актуальности для молодых людей, в том числе — для подростков, школьников средних и старших классов. Интересного контента для этой категории до сих пор мало, а с ней важно работать», — отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

По направлению «Видеоконтент» поддержку получат 17 проектов, еще 21 победитель отобран в категории «Мультиформатные проекты». В сегменте «игры» на поддержку ИРИ смогут рассчитывать два проекта: «Буки», совмещающие словесные игры и паззлами и загадками и комплекс игр «N++» на базе научно-популярного издания N+1.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте ИРИ.
 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Джон Уик 4» вышел на тропу рекордов
Подробнее
«Атмосфера кино» представила ближайшие релизы
Подробнее
Стали известны лауреаты десятой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Подробнее
Артемий Драгунский экранизирует «Денискины рассказы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» уверенно лидирует
Подробнее
Объявлены лауреаты сценарного конкурса «Метод»
Подробнее
Официальная касса России: в прокате произошла очередная смена лидера
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 марта
Подробнее
Кинотеатры могут освободить от выплат авторам саундтреков
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 марта 2023 года
Подробнее
Ассоциация продюсеров подвела итоги X премии АПКиТ
Подробнее
Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2023 году
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» вышла из совместного предприятия с Viasat
Подробнее
Объединенная киносеть выиграла суд у IMAX
Подробнее
Крупнейшие западные студии сокращают затраты в 2023 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 20 по 26 марта
Подробнее
Дума приняла федеральный закон о полном госфинансировании детских и юношеских фильмов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Джон Уик 4» показывает лучший старт года
Подробнее
Новым директором по продукту Premier назначен Артем Гришан
Подробнее