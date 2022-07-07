Представитель АВК предлагает создать государственного кинопрокатчика для показа зарубежных релизов

Подобная структура может обезопасить российские кинотеатры от потенциальных рисков

Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев предлагает создать государственную кинопрокатную компанию для показа зарубежных релизов. Так глава Comscore в России ответил на предложение спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого ввести параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов.

Исаев напомнил, что параллельный прокат не может быть применен в отношении фильмов, т.к. они передаются в формате цифровых файлов.

В качестве варианта спасания кинопроката член АВК предложил создать компанию с госуправлением, которая будет получать права на фильмы, дублировать их на русский язык, готовить цифровые копии и отвечать за рекламные кампании.

«Подписывая договор с этой организацией, мы [владельцы кинотеатров] будем легитимным пользователем этих прав. И у нас будут юридические полномочия показывать эти фильмы в кинотеатрах. Эта же организация должна получать прокатное удостоверение на фильмы, ну и, соответственно, обеспечивать всю техническую и логистическую сторону вопроса», — отметил Исаев.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Ранее ряд отечественных кинотеатров начал показ кинокомикса БЭТМЕН, который, по данным БК, уже заработал 38 млн рублей.