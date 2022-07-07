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Представитель АВК предлагает создать государственного кинопрокатчика для показа зарубежных релизов

Автор: БК

7 июля 2022

Подобная структура может обезопасить российские кинотеатры от потенциальных рисков

Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев предлагает создать государственную кинопрокатную компанию для показа зарубежных релизов. Так глава Comscore в России ответил на предложение спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого ввести параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов.

Исаев напомнил, что параллельный прокат не может быть применен в отношении фильмов, т.к. они передаются в формате цифровых файлов. 

В качестве варианта спасания кинопроката член АВК предложил создать компанию с госуправлением, которая будет получать права на фильмы, дублировать их на русский язык, готовить цифровые копии и отвечать за рекламные кампании.

«Подписывая договор с этой организацией, мы [владельцы кинотеатров] будем легитимным пользователем этих прав. И у нас будут юридические полномочия показывать эти фильмы в кинотеатрах. Эта же организация должна получать прокатное удостоверение на фильмы, ну и, соответственно, обеспечивать всю техническую и логистическую сторону вопроса», — отметил Исаев. 

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Ранее ряд отечественных кинотеатров начал показ кинокомикса БЭТМЕН, который, по данным БК, уже заработал 38 млн рублей.

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