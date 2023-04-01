Апрельские новинки анонсировал онлайн-сервис Иви

Российские премьеры, Гай Ричи и «Богатые тоже плачут»

Онлайн-кинотеатр Иви рассказал о главных новинках апреля. На платформе уже доступны СЫН с Хью Джекманом в главной роли, ОПЕРАЦИЯ ФОРТУНА: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ Гая Ричи, детектив ШПИОН с Сергеем Безруковым. Подписчики могут посмотреть российские кинотеатральные хиты последних недель: военную драму ПРАВЕДНИК Сергея Урсуляка, ЭСКОРТНИЦУ с Анной Старшенбаум и Дмитрием Нагиевым, а также новую главу сказочной анимационной франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА.

С 1 апреля — «Богатые тоже плачут»

Перезапуск легендарного телесериала. Мариана — талантливая, остроумная и скромная девушка из небогатой семьи. Однажды она случайно спасает жизнь Дона Альберто, главы крупнейшей бизнес-империи Мексики. В качестве благодарности этот влиятельный человек дает Мариане работу и шанс на лучшую жизнь. Ее мир навсегда меняется, когда она знакомится с избалованным сыном своего нового начальника. Луис Альберто постоянно конфликтует с отцом, страдает от зависимости и невежливо себя ведет, но между ним и Марианой вспыхивает настоящее чувство. Сможет ли их любовь преодолеть классовые различия?

«Спасатели из глубин», 4 и 5 сезоны

В океане живут пять героев, пять морских существ, которые каждый день отправляются в самые настоящие приключения. Вместе подводные малыши исследуют флору и фауну родного океана и суши. Если кто-то из морских жителей попадает в беду, бравая команда объединяет усилия, собираясь в Тимбота, и смело спешит на помощь.

С 3 апреля — ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕНИ

Напряженный дорожный триллер с элементами фантастики и слэшера. Машина Сары и Майкла врезалась во что-то, но выйдя из салона, они не обнаружили ни вмятин, ни препятствий на дороге. Путешественники не спешили паниковать, даже когда заметили «хвост» в виде маслкара с наглым водителем. По-настоящему страшно стало, когда Сара увидела его лицо. Эта зловещая и загадочная трасса никогда не заканчивается: застрявшие путешественники пытаются разгадать ее тайну и спастись.

С 5 апреля — ОПАСНАЯ ИГРА

Итальянская мелодрама с Беллой Торн — продолжение фильма «После пробуждения». Во время поездки на Сицилию молодая пара Вивьен и Рой встречают таинственную девушку Анну. У нее есть личные мотивы ворваться в жизнь двух влюбленных, испытывая их отношения на прочность — обманом и ревностью.

С 6 апреля — ЧЕКАГО

Остросюжетная криминальная драма из Сибири. Начинающий музыкант из сибирской глубинки Никита мечтает о карьере в столице. У него появляется возможность легкого заработка — нужно просто доставить по адресу одну сумку с опасным содержимым. Никита оказывается на распутье, где любой шаг может стать точкой невозврата.

НЕ СТУЧИ

Атмосферный скандинавский хоррор. Микко и его сестры Мария и Матильда встречаются спустя много лет, чтобы поделить наследство — старый родительский дом посреди леса. В этом месте они сталкиваются со сверхъестественными тайнами и кошмарами прошлого.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА

Во время научной экспедиции на вулкан геолог Лара проваливается глубоко под землю. На помощь звать бесполезно, еды нет, одна нога серьезно повреждена. Борясь за спасение, Лара вспоминает все фатальные провалы в своей жизни. И теперь только она сама может вытащить себя из ямы.

С 20 апреля — ПАРАЗИТ

Серхио прячется от разгневанного босса в шкафу, который служба доставки отвозит в дом к покупателю. Парень решает и дальше жить в шкафу, чтобы узнать секреты людей, у которых он втайне поселился.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК

Неуклюжий призрак Бубух хочет быть по-настоящему страшным, но за 500 лет он так и не преуспел в этом деле. У него появляется шанс исполнить заветное желание, когда в замок приходит юная чародейка Офелия с могущественной книгой заклинаний. Она представляется племянницей Бубуха и просит помощи в борьбе со злой ведьмой, похитившей ее маму.

С 24 апреля — СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА

Джозеф хочет научиться выживать в экстремальных условиях, чтобы защитить близких, если наступит апокалипсис. Он отправляется на охоту один вопреки возражениям жены и сталкивается с настоящим кошмаром. Сможет ли он справиться с трудностями и собственными страхами?

С 25 апреля — ПОЗЫВНОЙ «ЖУРАВЛИ»

Военная драма о буднях советского взвода разведчиков в разгар Великой Отечественной войны. Их позывной — «Журавли», их задания — вызов всем страхам, их враг всегда близко. Но даже в самые опасные и трагические моменты они не теряют веры в свое дело и в победу.