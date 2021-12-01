Онлайн-кинотеатр IVI анонсировал новинки декабря 2021 года

Сериалы, кинотеатральные релизы и анимационные премьеры

Сериалы

• 9 декабря — седьмой и восьмой эпизоды «Везёт» (IVI Originals, AVOD)

Сериал с Евгением Цыгановым в главной роли расскажет о бывшем чемпионе по мотогонкам на льду Иване Потапове. Неудачный заезд сломал ему не только карьеру, но и личную жизнь. Теперь Иван абсолютно потерянный человек. Из-за беспробудного пьянства он лишился семьи и уважения близких. По иронии судьбы Иван работает «трезвым водителем». Не в силах помочь себе, он начинает помогать другим.

• 12 декабря – третий сезон сериала «Святой Майк» (SVOD)

Продолжение истории необычного пастора из маленького городка. Майк нет тот, за кого себя выдает. Сбегая от полиции, он переоделся в рясу католического священника и останавливается в маленьком городке, где его принимают за нового пастора. Тем временем полиция и бандиты не прекращают попыток выйти на его след.

• 20 декабря – второй сезон сериала «О всех созданиях – больших и малых» (SVOD)

Продолжение британского сериала, основанного на одноименных книгах писателя, Альфа Уайта. Он рассказывает о трех ветеринарах, работающих в Йоркшир-Дейлс. В фильме с юмором и огромной любовью рассказывают о домашних животных сельских жителей и невероятных случаях ветеринарной практики.

Полнометражные фильмы

• 1 декабря — ДИЧЬ (SVOD)

Скромная старшеклассница Молли становится очередной жертвой серийного убийцы по прозвищу Мясник в исполнении Винс Вона. Но что-то идет не так: Молли не погибает от его руки, а меняется с ним местами. Неудачная, непопулярная и неприметная девушка Молли, теперь эффектна, дерзка и опасна, а все потому, что в ее теле оказался знаменитый маньяк. Мясник решает по-своему «оттянуться» под видом безобидной школьницы. А у Молли есть всего несколько часов, чтобы найти и обезвредить маньяка.

• 1 декабря — ПОД УДАРОМ (SVOD)

Кэш Бойкинс – звезда ММА. Он тренирует своего 18 – летнего сына, Джетта. Молодой боец стремится повторить путь своего знаменитого отца. Порочный круг жестокости, который поддерживал отец, становится для сына точкой невозврата. Желание обрести себя обернётся для Джетта сложным противостоянием.

• 1 декабря — НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА (SVOD)

Несовершеннолетняя девушка Отем из пенсильванской глубинки, узнает, что беременна. Она не может стать матерью, поэтому она собирает все свои накопления и вместе с двоюродной сестрой отправляется в кризисный центр в Нью-Йорке. Это путешествие заставит их повзрослеть и многое переосмыслить.

• 8 декабря — НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (EST)

Джеймс Бонд ушёл из MI-6 и наслаждается спокойной жизнью. Он скрывается на Ямайке, но там его находит давний друг из ЦРУ Феликс. Он просит перехватить русского учёного с опаснейшим новым оружием – нанороботами, летальный исход обеспечен всем, чья ДНК закодирована в их программу. Вскоре окажется, что за всем стоит некто Люцифер Сафин, миллиардер с изуродованным лицом, роль которого исполнил Рами Малек.

• 10 декабря — МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ (EST)

Кира и Марк влюблённые студенты. Отец девушки – мэр города. Он не уверен, что может доверить нищему студенту свою единственную дочь. Через 10 лет Кира возвращается в родной город и неожиданно встречает Марка. Он решает доказать девушке, что изменился, и становится соперником мэра на выборах. Для Киры это еще одно доказательство, что ей стоит держаться от Марка подальше.

• 13 декабря – АГНЕЦ (EST)

Пара фермеров проживает в туманной исландской глуши, на суровых холмах и под холодным небо. Они потеряли единственную дочь Аиду, и теперь в доме зависла тень пережитого ужаса. Однажды одна из их овец приносит загадочное существо, которое супруги забирают в дом и решают растить как собственного ребёнка.

• 15 декабря — МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ (EST)

Клинт Иствуд появится в драматическом обрезе старика Майка Мило. Когда-то Майка был звездой родео, но после травмы и семейной трагедии, его жизнь изменилась. Теперь он живет один, выпивает и погружается в воспоминания. Однажды к нему наведывается старый друг, который хочет забрать свой должок. Он просит Майка отправиться в Мексику и отыскать там своего сына. Он соглашается и отправляется в путь, еще не подозревая, что встреча с юным хулиганом станет для него судьбоносной.

• 16 декабря — ЧЕРНАЯ ВДОВА (SVOD)

Фантастический боевик от Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые — Елена, Алексей и Мелина.

• 16 декабря — ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (EST)

В этом фильме Хэллоуин самый жуткий день в году, а делает его таким безмолвный убийца Майкл Майерс и его любимое оружие — большой кухонный нож. Лори Строуд, выжившая после кровавого Хэллоуина 1978 года, снова сталкивается с воплощенным Злом. Она побуждает весь город дать отпор, разворачивая охоту на самого Майкла Майерса, чтобы избавиться от него уже навсегда.

• 16 декабря — КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ (EST)

Продолжение истории о смертельном квесте, в котором из всей компании удалось выжить только Зои и Бэну. По прошествии времени главные герои решают найти организаторов, заманивших их в опасную ловушку. В итоге парень и девушка вновь попадают в ловушку, в которой им снова предстоит бороться за выживание. Каждая новая загадка станет частью пазла к полноценной истории, которая раскроется к самому финалу.

• 30 декабря — ТИХИЙ ОМУТ (EST)

Мэтт Деймон в драматическом триллере о человеческом одиночестве. По сюжету отец едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, которая была арестована за убийство. Фильм участвовал во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля.

• 30 декабря – КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (SVOD)

Капитан небольшой речной лодки Фрэнк в исполнении Дуэйна Джонсона вместе с Эмили Блант в роли бесстрашной учёной Лили Хоутон и ее братом отправляются на поиски легендарного Древа жизни, с помощью которого можно исцелять людей. Девушка убеждена, что цветки этого редкого растения, произведут настоящую революцию в медицине. Героям предстоит столкнуться с опасными животными, ловушками коварных конкурентов и сверхъестественными явлениями.

• 30 декабря — G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: СНЕЙК АЙЗ (SVOD)

Захватывающий экшн с восточными боевыми искусствами, в котором главный герой Снейк Айз, одаренный воин с темным прошлым. Он спасает жизнь молодому наследнику могущественного японского клана. В награду его посвящают в самые заветные секреты и тайны древнего искусства ниндзя.

Анимационные фильмы

• 1 декабря — СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (SVOD)

Яркая анимационная лента о доисторическом приключении Семейки Крудс. В этот раз герои отправятся на поиски нового дома и встретят высокоразвитых людей. Они попадают в настоящий рай, построенный другими людьми: огромный дом на дереве, множество комнат, лифт, душ, зеркала и высокотехнологичное окно, позволяющее наблюдать за дикой природой. Крудсы принимают приглашение новых друзей пожить в необычном доме, однако новоселье становится испытанием для обоих семейств. Герои заговорили голосами Егора Дружинина, Нюши, Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

• 2 декабря — ЛУКА (SVOD)

Захватывающая анимационная история от студии Pixar. Лука — необычный мальчик, он юный морской монстр, живущий на глубине вместе с родителями. Новый друг Альберто вдохновляет его побег. Мальчики-монстры вдвоем отправляются на сушу и, выйдя из воды, превращаются в обычных подростков. Вместе им предстоит изучить мир людей: наесться вкусной еды, полюбоваться звездами, обрести настоящую мечу и узнать ценность дружбы. Друзья главных геров заговорили голосами российских звезд: певица Лиза Монеточка озвучила Джулию Марковальдо, а главному задире Эрколе свой голос подарил Александр Горчилин.

• 9 декабря — ТРИ МУШКЕТЕРА (SVOD)

Полнометражный мультфильм на основе испанского мультсериала про отважного молодого пса. Д’Артаньгав отправляется в Париж за своей заветной мечтой — стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные приключения, вместе с тремя друзьями-мушкетерами он встанет на пути хитрого кардинала Ришелье, планирующего развязать большую войну и заполучить власть.

• 14 декабря — МИТЧЕЛЛЫ ПРОТИВ МАШИН (EST)

История о необычной семейке Митчеллов, которая становится последней надеждой человечества в разгар восстания машин. Кэти ждет не дождется того прекрасного дня, когда уедет учиться в колледж. Перед расставанием с дочкой отец семейства готовит сюрприз — большое дорожное путешествие всей семьей. В пути их настигает всемирное восстание техники. Любимые гаджеты и новейшие изобретения оборачиваются против своих хозяев. Митчеллы пытаются спасти себя, весь мир и наладить отношения в собственной семье.

• 15 декабря — СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (EST)

Самая жуткая семейка отправляется в самый жуткий отпуск! Чтобы укрепить семейный дух, Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в походный катафалк и отправляются в путешествие по достопримечательностями США. Их покой нарушает настырный адвокат мистер Мустела, утверждающий, что Уэнсдей не родная дочь Аддамсов. В этой поездке семейка сплотится намертво!