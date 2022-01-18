IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали питчинг детских анимационных проектов

Прием заявок открыт до 20 февраля

Онлайн-кинотеатр IVI вместе с командой мультсериала «Маша и Медведь» открыли прием заявок на питчинг детских анимационных проектов. К участию приглашаются авторы со всей России, присылать можно свои идеи, синопсисы, а также готовые сценарии.

Прием заявок продлится до 20 февраля, шорт-лист номинантов будет сформирован 10 марта, а финальный очный питчинг проектов пройдет 18 марта на XXVII Открытом фестивале анимационного кино в Суздале.

Подать заявку можно на сайте: pitch-kids.ivi.ru.

Авторы лучших заявок получат возможность запустить свой проект в разработку для IVI Originals. Победителя выберут представители IVI и партнеры онлайн-кинотеатра – команда мультсериала «Маша и Медведь» и партнеры, эксперты отрасли.

«Несмотря на многообразие анимационного контента, спрос на новые миры, истории, героев, сюжеты, ценности и полезные навыки растет. И нет ничего более увлекательного, чем создавать новый мир! Мы постоянно в поиске новых идей и проектов, и создание новых анимационных проектов в партнерстве с экспертами и лидерами индустрии – это возможность диверсифицировать портфель и развить индустрию. Конечно, «Анимаккорд» (команда проекта «Маша и Медведь») – это огромные профессионалы, с которыми любая идея принесет плоды и будет иметь потрясающий финальный результат. Выбор был очевиден. И наша команда очень рада этому сотрудничеству, верим, что впереди нас ждет интересный питчинг и дальнейшая реализация не одного вдохновляющего проекта», – поделилась Ольга Голубкова, руководитель направления детского контента.