IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов

Победитель получит шанс запустить свой проект в производство на IVI Originals

C 18 октября онлайн-кинотеатр IVI принимает заявки на сценарный питчинг и приглашает молодых авторов со всей России, студентов и выпускников, обучающихся или получивших сценарное и драматургическое образование, поделиться своими идеями сериальных проектов. Авторы лучших идей получат шанс запустить их в разработку для IVI Originals – департамента по производству собственного контента.

Идеи талантливых авторов принимаются с 18 октября по 1 декабря 2021 года. В середине декабря станут известны имена победителей, которых пригласят на питчинг, где они смогут презентовать свои проекты.

Выбором лучших проектов займутся представители IVI Originals и партнеры – лидеры сериальной индустрии: компании «Среда», Star Media, Hype Film, ZoomProduction, INEYProduction, а также шоураннеры и сценаристы Андрей Золотарев, Алексей Казаков и другие.

Подробная информация о питчинге и правилах участия есть на сайте https://pitch.ivi.ru/

«Несмотря на то, что в последние несколько месяцев мы заключили сделки с ведущими производителями контента, мы продолжаем поиск больших зрительских историй и верим, что в нашей стране есть много талантливых молодых людей, у которых должна быть возможность проявить себя. Мы хотим предоставить им шанс быть услышанными, поэтому начинаем открытый конкурс, результатом которого станет девелопмент проектов для IVI», – Вадим Соколовский, директор IVI Originals.